https://ria.ru/20230603/aviareysy-1875997770.html

Правительство региона планирует запустить авиарейсы из Ярославля в Минск

Правительство региона планирует запустить авиарейсы из Ярославля в Минск - РИА Новости, 03.06.2023

Правительство региона планирует запустить авиарейсы из Ярославля в Минск

Правительство Ярославской области совместно с авиакомпаниями и правительством Белоруссии рассмотрит возможность запуска авиарейсов Ярославль – Минск –... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T20:37

2023-06-03T20:37

2023-06-03T20:37

ярославская область

ярославль

михаил евраев

минск

белоруссия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Правительство Ярославской области совместно с авиакомпаниями и правительством Белоруссии рассмотрит возможность запуска авиарейсов Ярославль – Минск – Ярославль, сообщило правительство Ярославской области. Сообщается, что о таком решении заявил губернатор Михаил Евраев по итогам встречи с министром промышленности республики Александром Рогожником. "Рейс Ярославль – Минск точно будет востребованным. Не только в плане туризма, но и с точки зрения промышленного обмена, так как и у нас, и в Минске мощная промышленность, и мы плотно сотрудничаем. Уверен, что предприятия хотели бы иметь возможность быстро обмениваться информацией с коллегами, оперативно проводить переговоры", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Глава региона напомнил, что у Ярославской области с Белоруссией очень много совместных интересов в сферах двигателестроения, АПК, пассажирского транспорта. "Мы будем прорабатывать запуск прямых рейсов в Минск с авиакомпаниями. Мы договорились с министром промышленности Белоруссии проработать вопрос в максимально короткие сроки. Ярославский аэропорт имеет статус международного, поэтому ничто не мешает реализации наших планов", - подчеркнул глава региона. Белоруссия, как отмечалось на встрече, на протяжении многих лет остается одним из основных потребителей продукции, отгружаемой предприятиями Ярославской области.

https://ria.ru/20230503/memorial-1869488282.html

ярославль

минск

белоруссия

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ярославль, михаил евраев, минск, белоруссия