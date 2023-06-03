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Правительство региона планирует запустить авиарейсы из Ярославля в Минск - РИА Новости, 03.06.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
20:37 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/aviareysy-1875997770.html
Правительство региона планирует запустить авиарейсы из Ярославля в Минск
Правительство региона планирует запустить авиарейсы из Ярославля в Минск - РИА Новости, 03.06.2023
Правительство региона планирует запустить авиарейсы из Ярославля в Минск
Правительство Ярославской области совместно с авиакомпаниями и правительством Белоруссии рассмотрит возможность запуска авиарейсов Ярославль – Минск –... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T20:37
2023-06-03T20:37
ярославская область
ярославль
михаил евраев
минск
белоруссия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Правительство Ярославской области совместно с авиакомпаниями и правительством Белоруссии рассмотрит возможность запуска авиарейсов Ярославль – Минск – Ярославль, сообщило правительство Ярославской области. Сообщается, что о таком решении заявил губернатор Михаил Евраев по итогам встречи с министром промышленности республики Александром Рогожником. "Рейс Ярославль – Минск точно будет востребованным. Не только в плане туризма, но и с точки зрения промышленного обмена, так как и у нас, и в Минске мощная промышленность, и мы плотно сотрудничаем. Уверен, что предприятия хотели бы иметь возможность быстро обмениваться информацией с коллегами, оперативно проводить переговоры", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Глава региона напомнил, что у Ярославской области с Белоруссией очень много совместных интересов в сферах двигателестроения, АПК, пассажирского транспорта. "Мы будем прорабатывать запуск прямых рейсов в Минск с авиакомпаниями. Мы договорились с министром промышленности Белоруссии проработать вопрос в максимально короткие сроки. Ярославский аэропорт имеет статус международного, поэтому ничто не мешает реализации наших планов", - подчеркнул глава региона. Белоруссия, как отмечалось на встрече, на протяжении многих лет остается одним из основных потребителей продукции, отгружаемой предприятиями Ярославской области.
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ярославль, михаил евраев, минск, белоруссия
Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев, Минск, Белоруссия
Правительство региона планирует запустить авиарейсы из Ярославля в Минск

Правительство региона рассмотрит возможность запуска авиарейсов из Ярославля в Минск

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Правительство Ярославской области совместно с авиакомпаниями и правительством Белоруссии рассмотрит возможность запуска авиарейсов Ярославль – Минск – Ярославль, сообщило правительство Ярославской области.
Сообщается, что о таком решении заявил губернатор Михаил Евраев по итогам встречи с министром промышленности республики Александром Рогожником.
«
"Рейс Ярославль – Минск точно будет востребованным. Не только в плане туризма, но и с точки зрения промышленного обмена, так как и у нас, и в Минске мощная промышленность, и мы плотно сотрудничаем. Уверен, что предприятия хотели бы иметь возможность быстро обмениваться информацией с коллегами, оперативно проводить переговоры", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
Глава региона напомнил, что у Ярославской области с Белоруссией очень много совместных интересов в сферах двигателестроения, АПК, пассажирского транспорта.
"Мы будем прорабатывать запуск прямых рейсов в Минск с авиакомпаниями. Мы договорились с министром промышленности Белоруссии проработать вопрос в максимально короткие сроки. Ярославский аэропорт имеет статус международного, поэтому ничто не мешает реализации наших планов", - подчеркнул глава региона.
Белоруссия, как отмечалось на встрече, на протяжении многих лет остается одним из основных потребителей продукции, отгружаемой предприятиями Ярославской области.
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Ярославская областьЯрославльМихаил ЕвраевМинскБелоруссия
 
 
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