https://ria.ru/20230603/aviareysy-1875997770.html
Правительство региона планирует запустить авиарейсы из Ярославля в Минск
Правительство региона планирует запустить авиарейсы из Ярославля в Минск - РИА Новости, 03.06.2023
Правительство региона планирует запустить авиарейсы из Ярославля в Минск
Правительство Ярославской области совместно с авиакомпаниями и правительством Белоруссии рассмотрит возможность запуска авиарейсов Ярославль – Минск –... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T20:37
2023-06-03T20:37
2023-06-03T20:37
ярославская область
ярославль
михаил евраев
минск
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:82:3072:1809_1920x0_80_0_0_6b95be64864339ccee4b8dc3528f7800.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Правительство Ярославской области совместно с авиакомпаниями и правительством Белоруссии рассмотрит возможность запуска авиарейсов Ярославль – Минск – Ярославль, сообщило правительство Ярославской области. Сообщается, что о таком решении заявил губернатор Михаил Евраев по итогам встречи с министром промышленности республики Александром Рогожником. "Рейс Ярославль – Минск точно будет востребованным. Не только в плане туризма, но и с точки зрения промышленного обмена, так как и у нас, и в Минске мощная промышленность, и мы плотно сотрудничаем. Уверен, что предприятия хотели бы иметь возможность быстро обмениваться информацией с коллегами, оперативно проводить переговоры", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Глава региона напомнил, что у Ярославской области с Белоруссией очень много совместных интересов в сферах двигателестроения, АПК, пассажирского транспорта. "Мы будем прорабатывать запуск прямых рейсов в Минск с авиакомпаниями. Мы договорились с министром промышленности Белоруссии проработать вопрос в максимально короткие сроки. Ярославский аэропорт имеет статус международного, поэтому ничто не мешает реализации наших планов", - подчеркнул глава региона. Белоруссия, как отмечалось на встрече, на протяжении многих лет остается одним из основных потребителей продукции, отгружаемой предприятиями Ярославской области.
https://ria.ru/20230503/memorial-1869488282.html
ярославль
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce39d668eeffcf9ea6caeac4340180c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, михаил евраев, минск, белоруссия
Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев, Минск, Белоруссия
Правительство региона планирует запустить авиарейсы из Ярославля в Минск
Правительство региона рассмотрит возможность запуска авиарейсов из Ярославля в Минск