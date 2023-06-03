https://ria.ru/20230603/artilleriya-1875937971.html
ВСУ перекинули на Херсонское направление артиллерию, заявил Сальдо
ВСУ перекинули на Херсонское направление артиллерию, заявил Сальдо - РИА Новости, 03.06.2023
ВСУ перекинули на Херсонское направление артиллерию, заявил Сальдо
Украинские войска перекинули на херсонское направление артиллерийские орудия, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T12:54
2023-06-03T12:54
2023-06-03T12:54
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Украинские войска перекинули на херсонское направление артиллерийские орудия, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Противник стал активнее применять артиллерию - его артиллерийский парк, выбитый нашими военными, недавно пополнился из Запорожской, Одесской и Николаевской областей. Также им подвезли и боеприпасы", - сказал Сальдо агентству. По его словам, российские артиллеристы побеждают противника в артдуэлях, вражеские системы и склады боеприпасов уничтожаются постоянно. "Накануне уничтожен склад 124 бригады теробороны. В воздухе доминируют наши разведывательные беспилотники - враг не скроется. Военные уверены, что быстро выбьют и новые пушки врага", - подчеркнул врио губернатора. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230603/shebekino-1875936908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ перекинули на Херсонское направление артиллерию, заявил Сальдо
Сальдо: украинские войска перекинули на Херсонское направление артиллерию и боеприпасы