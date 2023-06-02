https://ria.ru/20230602/zubarev-1875740519.html

Депутата Госдумы Зубарева похоронят на Аллее Славы в Красноярске

Депутата Госдумы Зубарева похоронят на Аллее Славы в Красноярске - РИА Новости, 02.06.2023

Депутата Госдумы Зубарева похоронят на Аллее Славы в Красноярске

Депутат Госдумы Виктор Зубарев будет похоронен в субботу на Аллее Славы на кладбище "Бадалык" в Красноярске, сообщило региональное отделение "Единой России" в... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T12:27

2023-06-02T12:27

2023-06-02T12:27

красноярский край

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виктор зубарев

госдума рф

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общество

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КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Зубарев будет похоронен в субботу на Аллее Славы на кладбище "Бадалык" в Красноярске, сообщило региональное отделение "Единой России" в телеграм-канале. Зубарев скончался в среду ночью на 63-м году жизни. "Прощание с депутатом Государственной думы ФС РФ Виктором Владиславовичем Зубаревым состоится в Красноярске в субботу, 3 июня 2023 года... похороны на Аллее Славы кладбища "Бадалык", - говорится в сообщении. Виктор Зубарев был членом комитета ГД по бюджету и налогам, избран по избирательному округу №56 (Дивногорский, Красноярский край). Родился 20 февраля 1961 года в городе Ужур Красноярского края. Окончил Красноярский политехнический институт по специальности "инженер-механик". В разные годы избирался депутатом Красноярского городского совета, депутатом законодательного собрания Красноярского края. В 2014-2016 годах был вице-премьером правительства – министром экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края. С 2016 года - депутат ГД РФ.

https://ria.ru/20230531/zubarev-1875293718.html

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Дарья Буймова

красноярский край, красноярск, россия, виктор зубарев, госдума рф, единая россия, общество