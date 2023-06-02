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Депутата Госдумы Зубарева похоронят на Аллее Славы в Красноярске - РИА Новости, 02.06.2023
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12:27 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/zubarev-1875740519.html
Депутата Госдумы Зубарева похоронят на Аллее Славы в Красноярске
Депутата Госдумы Зубарева похоронят на Аллее Славы в Красноярске - РИА Новости, 02.06.2023
Депутата Госдумы Зубарева похоронят на Аллее Славы в Красноярске
Депутат Госдумы Виктор Зубарев будет похоронен в субботу на Аллее Славы на кладбище "Бадалык" в Красноярске, сообщило региональное отделение "Единой России" в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:27
2023-06-02T12:27
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виктор зубарев
госдума рф
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общество
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КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Зубарев будет похоронен в субботу на Аллее Славы на кладбище "Бадалык" в Красноярске, сообщило региональное отделение "Единой России" в телеграм-канале. Зубарев скончался в среду ночью на 63-м году жизни. "Прощание с депутатом Государственной думы ФС РФ Виктором Владиславовичем Зубаревым состоится в Красноярске в субботу, 3 июня 2023 года... похороны на Аллее Славы кладбища "Бадалык", - говорится в сообщении. Виктор Зубарев был членом комитета ГД по бюджету и налогам, избран по избирательному округу №56 (Дивногорский, Красноярский край). Родился 20 февраля 1961 года в городе Ужур Красноярского края. Окончил Красноярский политехнический институт по специальности "инженер-механик". В разные годы избирался депутатом Красноярского городского совета, депутатом законодательного собрания Красноярского края. В 2014-2016 годах был вице-премьером правительства – министром экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края. С 2016 года - депутат ГД РФ.
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Красноярский край, Красноярск, Россия, Виктор Зубарев, Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Депутата Госдумы Зубарева похоронят на Аллее Славы в Красноярске

Депутата Госдумы Зубарева похоронят на Аллее Славы на кладбище "Бадалык" в Красноярске

© РИА Новости / Александр ПаниотовВиктор Зубарев
Виктор Зубарев - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Александр Паниотов
Виктор Зубарев. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Зубарев будет похоронен в субботу на Аллее Славы на кладбище "Бадалык" в Красноярске, сообщило региональное отделение "Единой России" в телеграм-канале.
Зубарев скончался в среду ночью на 63-м году жизни.
"Прощание с депутатом Государственной думы ФС РФ Виктором Владиславовичем Зубаревым состоится в Красноярске в субботу, 3 июня 2023 года... похороны на Аллее Славы кладбища "Бадалык", - говорится в сообщении.
Виктор Зубарев был членом комитета ГД по бюджету и налогам, избран по избирательному округу №56 (Дивногорский, Красноярский край). Родился 20 февраля 1961 года в городе Ужур Красноярского края. Окончил Красноярский политехнический институт по специальности "инженер-механик". В разные годы избирался депутатом Красноярского городского совета, депутатом законодательного собрания Красноярского края. В 2014-2016 годах был вице-премьером правительства – министром экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края. С 2016 года - депутат ГД РФ.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Виктор Зубарев на Красноярском экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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Красноярский крайКрасноярскРоссияВиктор ЗубаревГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
 
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