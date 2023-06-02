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Умер актер Валерий Громовиков

Умер актер Валерий Громовиков - РИА Новости, 02.06.2023

Умер актер Валерий Громовиков

Актер Валерий Громовиков умер в возрасте 77 лет, сообщил в Telegram-канале Хабаровский ТЮЗ, где артист прослужил 20 лет. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:49

2023-06-02T11:49

2023-06-02T12:33

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Актер Валерий Громовиков умер в возрасте 77 лет, сообщил в Telegram-канале Хабаровский ТЮЗ, где артист прослужил 20 лет. Громовикова можно было увидеть в спектаклях "Две стрелы", "Вишневый сад", "Третья ракета", "Театр времен Нерона и Сенеки", "Бунна", "До свидания, овраг", "Винни Пух и все, все, все".Он также снимался в сериалах и фильмах. Например, сыграл Петра Капустина в "Не родись красивой", учителя музыки в "Любовь-морковь 2", пациента Лобанова в "Интернах", Сафонова в "Глухаре. Возвращение". В его фильмографии более сотни проектов. В 2001 году Громовикову присвоили звание "Заслуженный артист России".

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости