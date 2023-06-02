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Умер актер Валерий Громовиков - РИА Новости, 02.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:49 02.06.2023 (обновлено: 12:33 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/znamenitosti-1875707103.html
Умер актер Валерий Громовиков
Умер актер Валерий Громовиков - РИА Новости, 02.06.2023
Умер актер Валерий Громовиков
Актер Валерий Громовиков умер в возрасте 77 лет, сообщил в Telegram-канале Хабаровский ТЮЗ, где артист прослужил 20 лет. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:49
2023-06-02T12:33
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Актер Валерий Громовиков умер в возрасте 77 лет, сообщил в Telegram-канале Хабаровский ТЮЗ, где артист прослужил 20 лет. Громовикова можно было увидеть в спектаклях "Две стрелы", "Вишневый сад", "Третья ракета", "Театр времен Нерона и Сенеки", "Бунна", "До свидания, овраг", "Винни Пух и все, все, все".Он также снимался в сериалах и фильмах. Например, сыграл Петра Капустина в "Не родись красивой", учителя музыки в "Любовь-морковь 2", пациента Лобанова в "Интернах", Сафонова в "Глухаре. Возвращение". В его фильмографии более сотни проектов. В 2001 году Громовикову присвоили звание "Заслуженный артист России".
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новости культуры, знаменитости
Новости культуры, Знаменитости, Культура
Умер актер Валерий Громовиков

Актер из "Интернов" и "Не родись красивой" Валерий Громовиков умер в 77 лет

© Фото : Хабаровский ТЮЗ/TelegramВалерий Громовиков
Валерий Громовиков - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : Хабаровский ТЮЗ/Telegram
Валерий Громовиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Актер Валерий Громовиков умер в возрасте 77 лет, сообщил в Telegram-канале Хабаровский ТЮЗ, где артист прослужил 20 лет.
Громовикова можно было увидеть в спектаклях "Две стрелы", "Вишневый сад", "Третья ракета", "Театр времен Нерона и Сенеки", "Бунна", "До свидания, овраг", "Винни Пух и все, все, все".
Он также снимался в сериалах и фильмах. Например, сыграл Петра Капустина в "Не родись красивой", учителя музыки в "Любовь-морковь 2", пациента Лобанова в "Интернах", Сафонова в "Глухаре. Возвращение". В его фильмографии более сотни проектов.
В 2001 году Громовикову присвоили звание "Заслуженный артист России".
 
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