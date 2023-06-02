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Умер актер Валерий Громовиков
Умер актер Валерий Громовиков - РИА Новости, 02.06.2023
Умер актер Валерий Громовиков
Актер Валерий Громовиков умер в возрасте 77 лет, сообщил в Telegram-канале Хабаровский ТЮЗ, где артист прослужил 20 лет. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:49
2023-06-02T11:49
2023-06-02T12:33
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Актер Валерий Громовиков умер в возрасте 77 лет, сообщил в Telegram-канале Хабаровский ТЮЗ, где артист прослужил 20 лет. Громовикова можно было увидеть в спектаклях "Две стрелы", "Вишневый сад", "Третья ракета", "Театр времен Нерона и Сенеки", "Бунна", "До свидания, овраг", "Винни Пух и все, все, все".Он также снимался в сериалах и фильмах. Например, сыграл Петра Капустина в "Не родись красивой", учителя музыки в "Любовь-морковь 2", пациента Лобанова в "Интернах", Сафонова в "Глухаре. Возвращение". В его фильмографии более сотни проектов. В 2001 году Громовикову присвоили звание "Заслуженный артист России".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости
Новости культуры, Знаменитости, Культура
Умер актер Валерий Громовиков
Актер из "Интернов" и "Не родись красивой" Валерий Громовиков умер в 77 лет
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Актер Валерий Громовиков умер в возрасте 77 лет, сообщил
в Telegram-канале Хабаровский ТЮЗ, где артист прослужил 20 лет.
Громовикова можно было увидеть в спектаклях "Две стрелы", "Вишневый сад", "Третья ракета", "Театр времен Нерона и Сенеки", "Бунна", "До свидания, овраг", "Винни Пух и все, все, все".
Он также снимался в сериалах и фильмах. Например, сыграл Петра Капустина в "Не родись красивой", учителя музыки в "Любовь-морковь 2", пациента Лобанова в "Интернах", Сафонова в "Глухаре. Возвращение". В его фильмографии более сотни проектов.
В 2001 году Громовикову присвоили звание "Заслуженный артист России".