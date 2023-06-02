https://ria.ru/20230602/zelenskiy-1875689757.html

В Госдуме назвали "формулу мира" Зеленского утопией

В Госдуме назвали "формулу мира" Зеленского утопией - РИА Новости, 02.06.2023

В Госдуме назвали "формулу мира" Зеленского утопией

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал утопией так называемую "формула мира" Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T08:14

2023-06-02T08:14

2023-06-02T08:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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россия

владимир зеленский

михаил шеремет

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал утопией так называемую "формула мира" Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине. Ранее Зеленский на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе заявил, что основой урегулирования конфликта на Украине может быть лишь украинская "формула мира". "Во-первых, так называемая "формула мира", предложенная кровавым диктатором Зеленским, - утопия, во-вторых, она не имеет ничего общего с желанием восстановить мир на Украине, а наоборот, преследует цель ввергнуть страну в жернова войны. Зеленский в очередной раз плюет на мнение жителей освобожденных регионов, которые не хотят иметь ничего общего с Украиной", - сказал Шеремет. По его словам, Россию устроит та "формула мира", которая приведет к полной денацификации и демилитаризации действующего режима на Украине. "Думаю, что такими заявлениями Зеленский пытается усыпить бдительность и выиграть время, для восполнения понесенных колоссальных потерь в живой силе и технике. Да и в вопросах своего будущего, Украина давно не играет ни какой роли и не имеет голоса, все нити и рычаги управления тянутся к купившим их англосаксам", - подчеркнул депутат. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230601/ssha-1875661728.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф