Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали "формулу мира" Зеленского утопией - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:14 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/zelenskiy-1875689757.html
В Госдуме назвали "формулу мира" Зеленского утопией
В Госдуме назвали "формулу мира" Зеленского утопией - РИА Новости, 02.06.2023
В Госдуме назвали "формулу мира" Зеленского утопией
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал утопией так называемую "формула мира" Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T08:14
2023-06-02T08:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
михаил шеремет
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875478084_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_a8c6006cdd120bcff19fde901ff182eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал утопией так называемую "формула мира" Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине. Ранее Зеленский на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе заявил, что основой урегулирования конфликта на Украине может быть лишь украинская "формула мира". "Во-первых, так называемая "формула мира", предложенная кровавым диктатором Зеленским, - утопия, во-вторых, она не имеет ничего общего с желанием восстановить мир на Украине, а наоборот, преследует цель ввергнуть страну в жернова войны. Зеленский в очередной раз плюет на мнение жителей освобожденных регионов, которые не хотят иметь ничего общего с Украиной", - сказал Шеремет. По его словам, Россию устроит та "формула мира", которая приведет к полной денацификации и демилитаризации действующего режима на Украине. "Думаю, что такими заявлениями Зеленский пытается усыпить бдительность и выиграть время, для восполнения понесенных колоссальных потерь в живой силе и технике. Да и в вопросах своего будущего, Украина давно не играет ни какой роли и не имеет голоса, все нити и рычаги управления тянутся к купившим их англосаксам", - подчеркнул депутат. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230601/ssha-1875661728.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875478084_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_be05fb7afa88afa0fa17e58a5404da51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме назвали "формулу мира" Зеленского утопией

Депутат Госдумы Шеремет назвал "формулу мира" Зеленского утопией

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал утопией так называемую "формула мира" Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее Зеленский на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе заявил, что основой урегулирования конфликта на Украине может быть лишь украинская "формула мира".
"Во-первых, так называемая "формула мира", предложенная кровавым диктатором Зеленским, - утопия, во-вторых, она не имеет ничего общего с желанием восстановить мир на Украине, а наоборот, преследует цель ввергнуть страну в жернова войны. Зеленский в очередной раз плюет на мнение жителей освобожденных регионов, которые не хотят иметь ничего общего с Украиной", - сказал Шеремет.
По его словам, Россию устроит та "формула мира", которая приведет к полной денацификации и демилитаризации действующего режима на Украине.
"Думаю, что такими заявлениями Зеленский пытается усыпить бдительность и выиграть время, для восполнения понесенных колоссальных потерь в живой силе и технике. Да и в вопросах своего будущего, Украина давно не играет ни какой роли и не имеет голоса, все нити и рычаги управления тянутся к купившим их англосаксам", - подчеркнул депутат.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
СМИ: худший кошмар Вашингтона сбывается из-за Украины
1 июня, 22:17
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Последствия обстрела Шебекино
Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала