https://ria.ru/20230602/zaes-1875864638.html
В МАГАТЭ оценили ситуацию на Запорожской АЭС
В МАГАТЭ оценили ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.06.2023
В МАГАТЭ оценили ситуацию на Запорожской АЭС
Принципы по безопасности Запорожской АЭС получили широкую поддержку в Совете безопасности ООН, но ситуация на объекте остается неустойчивой и потенциально... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T19:28
2023-06-02T19:28
2023-06-02T19:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
энергодар
запорожская область
рафаэль гросси
сергей шойгу
запорожская аэс
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ВЕНА, 2 июн - РИА Новости. Принципы по безопасности Запорожской АЭС получили широкую поддержку в Совете безопасности ООН, но ситуация на объекте остается неустойчивой и потенциально опасной, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы. "Хотя принципы получили широкую поддержку в Совете безопасности ООН, что очень обнадеживает и является важным шагом в продвижении обеспечения ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции, общая ситуация на площадке остается крайне неустойчивой и потенциально опасной", - приводятся в релизе агентства слова Гросси. По его словам, хрупкая ситуация с энергоснабжением на объекте продолжает вызывать глубокую озабоченность. Гендиректор считает нужным также активизировать усилия по обеспечению более стабильных и предсказуемых внешних поставок электроэнергии, как это следует из недавно принятых пяти принципов МАГАТЭ. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Ранее директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей ЗАЭС организации Алексей Ясинский заявил, что на территории Запорожской АЭС нет и не было тяжелого вооружения, эксплуатирующая компания выступает за ядерную безопасность. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230601/terakty-1875662411.html
https://ria.ru/20230531/katastrofa-1875361269.html
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в мире, россия, энергодар, запорожская область, рафаэль гросси, сергей шойгу, запорожская аэс, оон, магатэ
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В МАГАТЭ оценили ситуацию на Запорожской АЭС
МАГАТЭ: ситуация на Запорожской АЭС остается неустойчивой и потенциально опасной