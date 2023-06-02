https://ria.ru/20230602/youtube-1875872573.html
Депутат Госдумы раскрыл дальнейшую судьбу YouTube
Депутат Госдумы раскрыл дальнейшую судьбу YouTube - РИА Новости, 02.06.2023
Депутат Госдумы раскрыл дальнейшую судьбу YouTube
Онлайн-платформа YouTube "враждебна", но альтернативы пока нет, поэтому блокировать видеосервис сейчас невозможно, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T20:44
2023-06-02T20:44
2023-06-02T20:44
антон горелкин
youtube
госдума рф
google
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Онлайн-платформа YouTube "враждебна", но альтернативы пока нет, поэтому блокировать видеосервис сейчас невозможно, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. "YouTube – враждебен, но альтернативы пока нет. Блокировать его сейчас невозможно. Google годами встраивался в нашу цифровую инфраструктуру, построил CDN-сеть по всей стране", - написал депутат в своём телеграм-канале. Политик отметил, что к сентябрю ожидается завершение работы в тестовом режиме видеосервиса VK Видео. "Сейчас лучше продолжать публиковать видео в YouTube, но заливать одновременно и в Дзен, и в VK – постепенно переходить туда", - посоветовал парламентарий. Также депутат затронул тему маркировки рекламы, отметив, что он выступает за перенос срока наступления ответственности за нарушение закона о рекламе. "Это новая сущность на рынке. Нужно больше информации, нужны специалисты, которые помогают с маркировкой рекламы", - пояснил он.
https://ria.ru/20230314/rutube-1857711747.html
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антон горелкин, youtube, госдума рф, google
Антон Горелкин, YouTube, Госдума РФ, Google
Депутат Госдумы раскрыл дальнейшую судьбу YouTube
Депутат Горелкин заявил, что YouTube враждебен, но его пока невозможно заблокировать