https://ria.ru/20230602/yaponiya-1875689245.html

В Японии из-за приближения тайфуна объявили эвакуацию

В Японии из-за приближения тайфуна объявили эвакуацию - РИА Новости, 02.06.2023

В Японии из-за приближения тайфуна объявили эвакуацию

С начала дня из-за приближения тайфуна "Мавар" в Японии объявлена эвакуация для 138,7 тысяч человек, из них для 13 тысяч в префектуре Вакаяма введен пятый,... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T08:07

2023-06-02T08:07

2023-06-02T08:07

в мире

вакаяма (город)

япония

сидзуока (префектура)

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ТОКИО, 2 июн – РИА Новости. С начала дня из-за приближения тайфуна "Мавар" в Японии объявлена эвакуация для 138,7 тысяч человек, из них для 13 тысяч в префектуре Вакаяма введен пятый, самый высокий уровень угрозы и рекомендации эвакуироваться носят экстренный характер, сообщил телеканал NHK. Наивысший уровень опасности объявлен в префектуре Вакаяма. Он означает необходимость экстренных и неотложных мер для спасения собственной жизни, в том числе и в случаях, когда переместиться в эвакуационный пункт уже невозможно из соображений безопасности. Дословно пятый уровень эвакуации можно перевести как "экстренное обеспечение (собственной) безопасности". В частности, население призывают укрыться выше второго этажа, по возможности выбрать наиболее безопасное место, не выходя на улицу. Такие рекомендации здесь получили более 12 тысяч человек. Четвертый из пяти возможных уровень угрозы объявлен еще в 13 префектурах. Он означает рекомендацию эвакуироваться в убежище, пока эвакуация еще возможна. В Сидзуоке эвакуация рекомендована 39 тысячам человек. Утром сообщалось о таких же объявлениях из-за четвертого уровня опасности в префектурах Эхимэ и Айти для 80,5 тысяч человек в связи с ливневыми дождями из-за приближения тайфуна "Мавар". В настоящее время тайфун находится к юго-востоку от Японского архипелага, но его влияние ощущается на обширной территории по всему восточному побережью страны. За счет медленного продвижения на север ливневые дожди принимают затяжной характер, "зависая" над одним и тем же местом. До завтрашнего утра на Сикоку ожидается выпадение 350 миллиметров осадков, в районе Кинки – 300, в Канто, к которому относится и Токио, 250 миллиметров осадков.

https://radiosputnik.ria.ru/20230529/tayfun-1874751859.html

https://ria.ru/20230524/tayfun-1873852382.html

вакаяма (город)

япония

сидзуока (префектура)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вакаяма (город), япония, сидзуока (префектура)