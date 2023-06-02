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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 02.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
В Харьковской области прогремели несколько взрывов, пишет украинское издание "Страна.uа" в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T17:25
2023-06-02T17:25
2023-06-02T17:31
специальная военная операция на украине
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харьковская область
украина
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Харьковской области прогремели несколько взрывов, пишет украинское издание "Страна.uа" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Харьковской области, а также о запуске ракет из Белгородской области", — говорится в публикации. Ранее сегодня в нескольких областях Украины, включая Харьковскую, объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
"Страна.uа": в Харьковской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога