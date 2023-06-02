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В Киеве и Черкасской области прогремели взрывы, пишут СМИ
В Киеве и Черкасской области прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2023
В Киеве и Черкасской области прогремели взрывы, пишут СМИ
Взрывы звучат в Киеве и Черкасской области, сообщает украинское издание УНИАН. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T03:30
2023-06-02T03:30
2023-06-02T03:30
специальная военная операция на украине
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черкасская область
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Взрывы звучат в Киеве и Черкасской области, сообщает украинское издание УНИАН. "(Мэр Киева) Кличко подтвердил взрывы в Киеве. Работает ПВО", - говорится в сообщении издания. "Также сообщают о взрывах в Черкасской области", - написало издание в своем телеграм-канале. На данный момент воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины за исключением трех западных областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. На данный момент воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины за исключением западных областей.
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в мире, киев, черкасская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Черкасская область, Вооруженные силы РФ, Украина
В Киеве и Черкасской области прогремели взрывы, пишут СМИ
УНИАН: в Киеве и Черкасской области прогремели взрывы, работает ПВО