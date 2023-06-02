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Сальдо опроверг информацию о взрыве в Геническе - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/vzryv-1875784787.html
Сальдо опроверг информацию о взрыве в Геническе
Сальдо опроверг информацию о взрыве в Геническе - РИА Новости, 02.06.2023
Сальдо опроверг информацию о взрыве в Геническе
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию о взрыве в Геническе, назвав ее "ложью киевской пропаганды". РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:28
2023-06-02T14:28
специальная военная операция на украине
херсонская область
геническ
россия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию о взрыве в Геническе, назвав ее "ложью киевской пропаганды". "Пропагандистские ресурсы, подконтрольные киевскому режиму, распространили дезинформацию о якобы взрыве в Геническе. Официально заявляю, что это очередная ложь киевской пропаганды. Никаких взрывов ни в самом Геническе, ни в окрестностях не было. Местные жители могут подтвердить мои слова", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. По его словам, свое бессилие на поле боя противник компенсирует виртуальными "перемогами" (победами). "Наши люди отлично научились узнавать вражеские провокации и не реагировать на них. Однако как всегда напоминаю: доверяйте только официальным источникам информации", - подчеркнул врио губернатора. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230602/diversanty-1875746549.html
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херсонская область , геническ, россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Геническ, Россия, Владимир Сальдо
Сальдо опроверг информацию о взрыве в Геническе

Врио губернатора Херсонской области Сальдо опроверг информацию о взрыве в Геническе

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию о взрыве в Геническе, назвав ее "ложью киевской пропаганды".
«
"Пропагандистские ресурсы, подконтрольные киевскому режиму, распространили дезинформацию о якобы взрыве в Геническе. Официально заявляю, что это очередная ложь киевской пропаганды. Никаких взрывов ни в самом Геническе, ни в окрестностях не было. Местные жители могут подтвердить мои слова", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
По его словам, свое бессилие на поле боя противник компенсирует виртуальными "перемогами" (победами).
"Наши люди отлично научились узнавать вражеские провокации и не реагировать на них. Однако как всегда напоминаю: доверяйте только официальным источникам информации", - подчеркнул врио губернатора.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьГеническРоссияВладимир Сальдо
 
 
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