https://ria.ru/20230602/vybory-1875687186.html
Интерес к выборам среди москвичей растет каждый год, заявил МГИК
Интерес к выборам среди москвичей растет каждый год, заявил МГИК - РИА Новости, 02.06.2023
Интерес к выборам среди москвичей растет каждый год, заявил МГИК
Вопреки стереотипным представлениям об аполитичности москвичей, интерес к выборам растет каждый год, заявила в интервью РИА Новости председатель Мосгоризбиркома РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T07:28
2023-06-02T07:28
2023-06-02T07:28
политика
ольга кириллова
сергей собянин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вопреки стереотипным представлениям об аполитичности москвичей, интерес к выборам растет каждый год, заявила в интервью РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Вопреки стереотипным представлениям об аполитичности москвичей, интерес к выборам растет с каждым годом. Причем Москва в этом смысле опережает крупнейшие мировые мегаполисы, где на протяжении последних десятилетий избирательная активность падает. В Москве, наоборот, отмечается рост явки", - сказала Кириллова. Она добавила, что например, в 2021 году на выборах в Госдуму явка составила 49,5%, что на 16,3% выше, чем в 2016 году, а еще больший рост зафиксировали в прошлом году – явка на муниципальных выборах превысила показатели 2017 года на 19,1%. "Причины повышения явки мы видим и в росте политического самосознания москвичей, и в постоянном совершенствовании избирательной системы города. Так было в 2019 году с внедрением ДЭГ (дистанционное электронное голосование), который сегодня активно идет в регионы, так было и с электронным списком избирателей", - отметила Кириллова. Она добавила, что во многом за счет технологических новшеств удалось привлечь тех избирателей, которые раньше вовсе не голосовали, например, в силу занятости, либо из-за нежелания ехать на другой конец города, чтобы проголосовать по месту регистрации. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. В Москве будут выбирать мэра. С 2010 года этот пост занимает Сергей Собянин, он дважды переизбирался на пост мэра, баллотируясь в качестве самовыдвиженца. При этом в московском отделении "Единой России" ранее уже сообщили РИА Новости, что Сергей Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии.
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политика, ольга кириллова, сергей собянин
Политика, Ольга Кириллова, Сергей Собянин
Интерес к выборам среди москвичей растет каждый год, заявил МГИК
МГИК: вопреки стереотипам об аполитичности москвичей, интерес к выборам растет каждый год
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вопреки стереотипным представлениям об аполитичности москвичей, интерес к выборам растет каждый год, заявила в интервью РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
«
"Вопреки стереотипным представлениям об аполитичности москвичей, интерес к выборам растет с каждым годом. Причем Москва в этом смысле опережает крупнейшие мировые мегаполисы, где на протяжении последних десятилетий избирательная активность падает. В Москве, наоборот, отмечается рост явки", - сказала Кириллова.
Она добавила, что например, в 2021 году на выборах в Госдуму явка составила 49,5%, что на 16,3% выше, чем в 2016 году, а еще больший рост зафиксировали в прошлом году – явка на муниципальных выборах превысила показатели 2017 года на 19,1%.
"Причины повышения явки мы видим и в росте политического самосознания москвичей, и в постоянном совершенствовании избирательной системы города. Так было в 2019 году с внедрением ДЭГ (дистанционное электронное голосование), который сегодня активно идет в регионы, так было и с электронным списком избирателей", - отметила Кириллова.
Она добавила, что во многом за счет технологических новшеств удалось привлечь тех избирателей, которые раньше вовсе не голосовали, например, в силу занятости, либо из-за нежелания ехать на другой конец города, чтобы проголосовать по месту регистрации.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. В Москве будут выбирать мэра. С 2010 года этот пост занимает Сергей Собянин
, он дважды переизбирался на пост мэра, баллотируясь в качестве самовыдвиженца. При этом в московском отделении "Единой России" ранее уже сообщили РИА Новости, что Сергей Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии.
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