https://ria.ru/20230602/vuchich-1875884100.html
Вучич ожидает приезда в Сербию представителей ЕС и США на следующей неделе
Вучич ожидает приезда в Сербию представителей ЕС и США на следующей неделе - РИА Новости, 02.06.2023
Вучич ожидает приезда в Сербию представителей ЕС и США на следующей неделе
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает приезд в Белград спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака и спецпредставителя... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T22:37
2023-06-02T22:37
2023-06-02T22:37
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БЕЛГРАД, 2 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает приезд в Белград спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака и спецпредставителя госдепа США Габриеля Эскобара в понедельник-вторник, чтобы обсудить обострение в Косово и Метохии."В понедельник-вторник приедут Лайчак и Эскобар, после разговоров с ними и вторника встречусь с косовскими сербами", - заявил сербский лидер в эфире TV Prva. Он отметил, что все эти дни продолжает разговаривать с представителями Запада и за одну только пятницу провел телефонные разговоры с четырьмя официальными лицами, представителями госдепа США.Вучич также указал, что на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе разговаривал с 38 европейскими лидерами.
https://ria.ru/20230602/kosovo-1875826259.html
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в мире, сша, сербия, косово, евросоюз, александр вучич, мирослав лайчак
В мире, США, Сербия, Косово, Евросоюз, Александр Вучич, Мирослав Лайчак
Вучич ожидает приезда в Сербию представителей ЕС и США на следующей неделе
Вучич ожидает приезда в Сербию представителей ЕС и США для обсуждения ситуации в Косово