Рейтинг@Mail.ru
Вучич ожидает приезда в Сербию представителей ЕС и США на следующей неделе - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/vuchich-1875884100.html
Вучич ожидает приезда в Сербию представителей ЕС и США на следующей неделе
Вучич ожидает приезда в Сербию представителей ЕС и США на следующей неделе - РИА Новости, 02.06.2023
Вучич ожидает приезда в Сербию представителей ЕС и США на следующей неделе
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает приезд в Белград спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака и спецпредставителя... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T22:37
2023-06-02T22:37
в мире
сша
сербия
косово
евросоюз
александр вучич
мирослав лайчак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1467:2048:2618_1920x0_80_0_0_023a9a3bb5401d9bbe0e314cef2d8514.jpg
БЕЛГРАД, 2 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает приезд в Белград спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака и спецпредставителя госдепа США Габриеля Эскобара в понедельник-вторник, чтобы обсудить обострение в Косово и Метохии."В понедельник-вторник приедут Лайчак и Эскобар, после разговоров с ними и вторника встречусь с косовскими сербами", - заявил сербский лидер в эфире TV Prva. Он отметил, что все эти дни продолжает разговаривать с представителями Запада и за одну только пятницу провел телефонные разговоры с четырьмя официальными лицами, представителями госдепа США.Вучич также указал, что на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе разговаривал с 38 европейскими лидерами.
https://ria.ru/20230602/kosovo-1875826259.html
сша
сербия
косово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сербия, косово, евросоюз, александр вучич, мирослав лайчак
В мире, США, Сербия, Косово, Евросоюз, Александр Вучич, Мирослав Лайчак
Вучич ожидает приезда в Сербию представителей ЕС и США на следующей неделе

Вучич ожидает приезда в Сербию представителей ЕС и США для обсуждения ситуации в Косово

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 2 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает приезд в Белград спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака и спецпредставителя госдепа США Габриеля Эскобара в понедельник-вторник, чтобы обсудить обострение в Косово и Метохии.
"В понедельник-вторник приедут Лайчак и Эскобар, после разговоров с ними и вторника встречусь с косовскими сербами", - заявил сербский лидер в эфире TV Prva. Он отметил, что все эти дни продолжает разговаривать с представителями Запада и за одну только пятницу провел телефонные разговоры с четырьмя официальными лицами, представителями госдепа США.
Вучич также указал, что на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе разговаривал с 38 европейскими лидерами.
Акция в Звечане - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
На юге Косово сербы устроили массовый протест
Вчера, 16:34
 
В миреСШАСербияКосовоЕвросоюзАлександр ВучичМирослав Лайчак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала