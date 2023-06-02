https://ria.ru/20230602/vuchich-1875884100.html

Вучич ожидает приезда в Сербию представителей ЕС и США на следующей неделе

Вучич ожидает приезда в Сербию представителей ЕС и США на следующей неделе - РИА Новости, 02.06.2023

Вучич ожидает приезда в Сербию представителей ЕС и США на следующей неделе

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает приезд в Белград спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака и спецпредставителя... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T22:37

2023-06-02T22:37

2023-06-02T22:37

в мире

сша

сербия

косово

евросоюз

александр вучич

мирослав лайчак

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БЕЛГРАД, 2 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает приезд в Белград спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака и спецпредставителя госдепа США Габриеля Эскобара в понедельник-вторник, чтобы обсудить обострение в Косово и Метохии."В понедельник-вторник приедут Лайчак и Эскобар, после разговоров с ними и вторника встречусь с косовскими сербами", - заявил сербский лидер в эфире TV Prva. Он отметил, что все эти дни продолжает разговаривать с представителями Запада и за одну только пятницу провел телефонные разговоры с четырьмя официальными лицами, представителями госдепа США.Вучич также указал, что на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе разговаривал с 38 европейскими лидерами.

https://ria.ru/20230602/kosovo-1875826259.html

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в мире, сша, сербия, косово, евросоюз, александр вучич, мирослав лайчак