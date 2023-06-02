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США заявили о планах привлечь "ядерную пятерку" к контролю над вооружениями
США заявили о планах привлечь "ядерную пятерку" к контролю над вооружениями - РИА Новости, 02.06.2023
США заявили о планах привлечь "ядерную пятерку" к контролю над вооружениями
США заинтересованы в строительстве новой архитектуры контроля над вооружениями с привлечением всех пяти официальных ядерных держав и предлагают, в частности,... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T17:50
2023-06-02T17:50
2023-06-02T17:50
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ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. США заинтересованы в строительстве новой архитектуры контроля над вооружениями с привлечением всех пяти официальных ядерных держав и предлагают, в частности, общий режим уведомления о ракетных пусках, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "США готовы участвовать в новых многосторонних усилиях по контролю над вооружениями, в том числе с участием пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и "пятерки" (ядерных держав) – США, России, Китая, Великобритании и Франции", - сказал он, выступая на конференции в Вашингтоне. "Формализация режима уведомлений о ракетных пусках всеми участниками "пятерки" представляется прямолинейной мерой, опирающейся просто на здравый смысл", - добавил Салливан.
https://ria.ru/20221106/oruzhie-1829446607.html
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сша, джейк салливан, россия, оон, китай, в мире, великобритания, франция
США, Джейк Салливан, Россия, ООН, Китай, В мире, Великобритания, Франция
США заявили о планах привлечь "ядерную пятерку" к контролю над вооружениями
Белый дом: США хотят привлечь "ядерную пятерку" к усилиям по контролю над вооружениями