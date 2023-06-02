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Дело украинского военного, убившего трех жителей Мариуполя, направили в суд - РИА Новости, 02.06.2023
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17:37 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/voennyy-1875846633.html
Дело украинского военного, убившего трех жителей Мариуполя, направили в суд
Дело украинского военного, убившего трех жителей Мариуполя, направили в суд - РИА Новости, 02.06.2023
Дело украинского военного, убившего трех жителей Мариуполя, направили в суд
Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд дело военнослужащего Нацгвардии Украины, обвиняемого в умышленном убийстве трех жителей Мариуполя,... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T17:37
2023-06-02T17:37
мариуполь
донецкая народная республика
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд дело военнослужащего Нацгвардии Украины, обвиняемого в умышленном убийстве трех жителей Мариуполя, которые ехали по городу с белыми лентами на автомобилях, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Отмечается, что прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по делу 22-летнего Константина Сычака, водителя-санитара одного из батальонов Нацгвардии Украины. В частности, Сычак обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). "По версии следствия, с 15 по 30 марта 2022 года обвиняемый, находясь на боевой позиции... по адресу: Мариуполь, улица Флотская, дом 204 (на западной окраине города - ред.), исполняя приказ старшего боевой позиции, совместно с другим военнослужащим расстреляли из крупнокалиберного пулемета и автомата четыре легковых автомобиля с белыми лентами на зеркалах заднего вида и на ручках дверей, обозначающими их принадлежность к гражданскому автотранспорту. В результате обстрела трое мужчин погибли на месте, одному удалось укрыться от обстрела", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале. Дело Сычака направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. Дела соучастников преступления находятся на рассмотрении в суде.
https://ria.ru/20230602/kontrnastuplenie-1875840106.html
мариуполь
донецкая народная республика
украина
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мариуполь, донецкая народная республика, украина, происшествия
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
Дело украинского военного, убившего трех жителей Мариуполя, направили в суд

Прокуратура ДНР направила в суд дело украинского военного, убившего трех жителей Мариуполя

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд дело военнослужащего Нацгвардии Украины, обвиняемого в умышленном убийстве трех жителей Мариуполя, которые ехали по городу с белыми лентами на автомобилях, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Отмечается, что прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по делу 22-летнего Константина Сычака, водителя-санитара одного из батальонов Нацгвардии Украины. В частности, Сычак обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
"По версии следствия, с 15 по 30 марта 2022 года обвиняемый, находясь на боевой позиции... по адресу: Мариуполь, улица Флотская, дом 204 (на западной окраине города - ред.), исполняя приказ старшего боевой позиции, совместно с другим военнослужащим расстреляли из крупнокалиберного пулемета и автомата четыре легковых автомобиля с белыми лентами на зеркалах заднего вида и на ручках дверей, обозначающими их принадлежность к гражданскому автотранспорту. В результате обстрела трое мужчин погибли на месте, одному удалось укрыться от обстрела", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.
Дело Сычака направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. Дела соучастников преступления находятся на рассмотрении в суде.
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