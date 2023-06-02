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Вытекание воды из гидранта на юге Москвы не повлияло на водоснабжение - РИА Новости, 06.06.2023
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14:54 02.06.2023 (обновлено: 14:55 06.06.2023)
https://ria.ru/20230602/voda-1876487094.html
Вытекание воды из гидранта на юге Москвы не повлияло на водоснабжение
Вытекание воды из гидранта на юге Москвы не повлияло на водоснабжение - РИА Новости, 06.06.2023
Вытекание воды из гидранта на юге Москвы не повлияло на водоснабжение
Вытекание воды из гидранта на юге Москвы устранено, ситуация не повлияла на водоснабжение потребителей, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-02T14:54
2023-06-06T14:55
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вода
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вытекание воды из гидранта на юге Москвы устранено, ситуация не повлияла на водоснабжение потребителей, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Ранее в соцсетях появились фотографии и видео с фонтаном воды, бившим из-под земли. Сообщалось, что инцидент произошел в районе Орехово-Борисово. "Вытекание воды из гидранта по адресу: Каширское шоссе, дом 84, корпус 1, ЮАО устранено… На водоснабжение потребителей ситуация не повлияла", - говорится в сообщении. Отмечается, что разлитие воды на улично-дорожной сети было оперативно ликвидировано.
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москва, вода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Вода

Вытекание воды из гидранта на юге Москвы не повлияло на водоснабжение

© РИА Новости / Яков АндреевВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Водопроводный кран
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вытекание воды из гидранта на юге Москвы устранено, ситуация не повлияла на водоснабжение потребителей, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее в соцсетях появились фотографии и видео с фонтаном воды, бившим из-под земли. Сообщалось, что инцидент произошел в районе Орехово-Борисово.
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"Вытекание воды из гидранта по адресу: Каширское шоссе, дом 84, корпус 1, ЮАО устранено… На водоснабжение потребителей ситуация не повлияла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разлитие воды на улично-дорожной сети было оперативно ликвидировано.
 
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