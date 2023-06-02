https://ria.ru/20230602/voda-1876487094.html

Вытекание воды из гидранта на юге Москвы не повлияло на водоснабжение

Вытекание воды из гидранта на юге Москвы не повлияло на водоснабжение - РИА Новости, 06.06.2023

Вытекание воды из гидранта на юге Москвы не повлияло на водоснабжение

Вытекание воды из гидранта на юге Москвы устранено, ситуация не повлияла на водоснабжение потребителей, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-02T14:54

2023-06-02T14:54

2023-06-06T14:55

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москва

вода

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вытекание воды из гидранта на юге Москвы устранено, ситуация не повлияла на водоснабжение потребителей, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Ранее в соцсетях появились фотографии и видео с фонтаном воды, бившим из-под земли. Сообщалось, что инцидент произошел в районе Орехово-Борисово. "Вытекание воды из гидранта по адресу: Каширское шоссе, дом 84, корпус 1, ЮАО устранено… На водоснабжение потребителей ситуация не повлияла", - говорится в сообщении. Отмечается, что разлитие воды на улично-дорожной сети было оперативно ликвидировано.

https://realty.ria.ru/20230601/mosgaz-1875476830.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, вода