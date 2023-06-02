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VK Fest запустил программу экологических инициатив - РИА Новости, 02.06.2023
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16:43 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/vkontakte-1875829431.html
VK Fest запустил программу экологических инициатив
VK Fest запустил программу экологических инициатив - РИА Новости, 02.06.2023
VK Fest запустил программу экологических инициатив
VK Fest обновил и усилил программу зеленых инициатив во всех городах присутствия. Среди них раздельный сбор мусора, капшеринг, точки для мытья посуды,... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:43
2023-06-02T16:43
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. VK Fest обновил и усилил программу зеленых инициатив во всех городах присутствия. Среди них раздельный сбор мусора, капшеринг, точки для мытья посуды, экологические лекции от экспертов и многое другое.VK Fest уделит особое внимание вопросам экологии на фестивале. В Москве и Петербурге будет организован раздельный сбор мусора. Волонтеры движения организуют сбор, сортировку и вывоз вторсырья. В прошлом году добровольцы отправили на переработку 230 килограммов вторичных ресурсов.На фестивале в Москве будет работать капшеринг от VK Добра: каждый гость сможет купить за 250 рублей многоразовый стакан с символикой VK Fest, а у покупателей "Добрых билетов" будет возможность получить его бесплатно. После праздника их можно будет оставить себе как сувенир или сдать на переработку. В Парке Горького будут оборудованы точки для мытья стаканов.Гости VK Fest смогут посетить экологический лекторий от VK Добра, где эксперты обсудят экопривычки жителей России.Посетители VK Fest в этом году также могут поддержать благотворительные организации, которые занимаются помощью природе или бездомным животным. 100 рублей с покупки "Доброго билета" во Владивостоке пойдут в фонд "Умка", который уже более пяти лет спасает бездомных кошек и собак, в Сочи — в благотворительный фонд "Дельфа", единственный в России центр спасения, лечения и реабилитации черноморских дельфинов. А в Москве — в фонд "Второе дыхание", который развивает инфраструктуру сбора ненужной одежды и помогает людям из социально незащищенных групп.VK Fest в 2023 году будет длиться целый месяц и пройдет в пяти городах страны. Во Владивостоке фестиваль состоится 17 июня, в Новосибирске — 24 июня, в Санкт-Петербурге — 1 и 2 июля, в Сириусе (Сочи) — 8 июля, в Москве — 15 и 16 июля.
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vk fest, вконтакте
VK Fest, ВКонтакте

VK Fest запустил программу экологических инициатив

© VK FestПрограмма VK Fest
Программа VK Fest
© VK Fest
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. VK Fest обновил и усилил программу зеленых инициатив во всех городах присутствия. Среди них раздельный сбор мусора, капшеринг, точки для мытья посуды, экологические лекции от экспертов и многое другое.
VK Fest уделит особое внимание вопросам экологии на фестивале. В Москве и Петербурге будет организован раздельный сбор мусора. Волонтеры движения организуют сбор, сортировку и вывоз вторсырья. В прошлом году добровольцы отправили на переработку 230 килограммов вторичных ресурсов.
На фестивале в Москве будет работать капшеринг от VK Добра: каждый гость сможет купить за 250 рублей многоразовый стакан с символикой VK Fest, а у покупателей "Добрых билетов" будет возможность получить его бесплатно. После праздника их можно будет оставить себе как сувенир или сдать на переработку. В Парке Горького будут оборудованы точки для мытья стаканов.
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Гости VK Fest смогут посетить экологический лекторий от VK Добра, где эксперты обсудят экопривычки жителей России.
Посетители VK Fest в этом году также могут поддержать благотворительные организации, которые занимаются помощью природе или бездомным животным. 100 рублей с покупки "Доброго билета" во Владивостоке пойдут в фонд "Умка", который уже более пяти лет спасает бездомных кошек и собак, в Сочи — в благотворительный фонд "Дельфа", единственный в России центр спасения, лечения и реабилитации черноморских дельфинов. А в Москве — в фонд "Второе дыхание", который развивает инфраструктуру сбора ненужной одежды и помогает людям из социально незащищенных групп.
VK Fest в 2023 году будет длиться целый месяц и пройдет в пяти городах страны. Во Владивостоке фестиваль состоится 17 июня, в Новосибирске — 24 июня, в Санкт-Петербурге — 1 и 2 июля, в Сириусе (Сочи) — 8 июля, в Москве — 15 и 16 июля.
 
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