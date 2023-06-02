https://ria.ru/20230602/vkontakte-1875829431.html
VK Fest запустил программу экологических инициатив
VK Fest запустил программу экологических инициатив - РИА Новости, 02.06.2023
VK Fest запустил программу экологических инициатив
VK Fest обновил и усилил программу зеленых инициатив во всех городах присутствия. Среди них раздельный сбор мусора, капшеринг, точки для мытья посуды,... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:43
2023-06-02T16:43
2023-06-02T16:43
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. VK Fest обновил и усилил программу зеленых инициатив во всех городах присутствия. Среди них раздельный сбор мусора, капшеринг, точки для мытья посуды, экологические лекции от экспертов и многое другое.VK Fest уделит особое внимание вопросам экологии на фестивале. В Москве и Петербурге будет организован раздельный сбор мусора. Волонтеры движения организуют сбор, сортировку и вывоз вторсырья. В прошлом году добровольцы отправили на переработку 230 килограммов вторичных ресурсов.На фестивале в Москве будет работать капшеринг от VK Добра: каждый гость сможет купить за 250 рублей многоразовый стакан с символикой VK Fest, а у покупателей "Добрых билетов" будет возможность получить его бесплатно. После праздника их можно будет оставить себе как сувенир или сдать на переработку. В Парке Горького будут оборудованы точки для мытья стаканов.Гости VK Fest смогут посетить экологический лекторий от VK Добра, где эксперты обсудят экопривычки жителей России.Посетители VK Fest в этом году также могут поддержать благотворительные организации, которые занимаются помощью природе или бездомным животным. 100 рублей с покупки "Доброго билета" во Владивостоке пойдут в фонд "Умка", который уже более пяти лет спасает бездомных кошек и собак, в Сочи — в благотворительный фонд "Дельфа", единственный в России центр спасения, лечения и реабилитации черноморских дельфинов. А в Москве — в фонд "Второе дыхание", который развивает инфраструктуру сбора ненужной одежды и помогает людям из социально незащищенных групп.VK Fest в 2023 году будет длиться целый месяц и пройдет в пяти городах страны. Во Владивостоке фестиваль состоится 17 июня, в Новосибирске — 24 июня, в Санкт-Петербурге — 1 и 2 июля, в Сириусе (Сочи) — 8 июля, в Москве — 15 и 16 июля.
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vk fest, вконтакте
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. VK Fest обновил и усилил программу зеленых инициатив во всех городах присутствия. Среди них раздельный сбор мусора, капшеринг, точки для мытья посуды, экологические лекции от экспертов и многое другое.
VK Fest уделит особое внимание вопросам экологии на фестивале. В Москве и Петербурге будет организован раздельный сбор мусора. Волонтеры движения организуют сбор, сортировку и вывоз вторсырья. В прошлом году добровольцы отправили на переработку 230 килограммов вторичных ресурсов.
На фестивале в Москве будет работать капшеринг от VK Добра: каждый гость сможет купить за 250 рублей многоразовый стакан с символикой VK Fest, а у покупателей "Добрых билетов" будет возможность получить его бесплатно. После праздника их можно будет оставить себе как сувенир или сдать на переработку. В Парке Горького будут оборудованы точки для мытья стаканов.
VK Fest впервые будет переведен на жестовый язык
Гости VK Fest смогут посетить экологический лекторий от VK Добра, где эксперты обсудят экопривычки жителей России.
Посетители VK Fest в этом году также могут поддержать благотворительные организации, которые занимаются помощью природе или бездомным животным. 100 рублей с покупки "Доброго билета" во Владивостоке пойдут в фонд "Умка", который уже более пяти лет спасает бездомных кошек и собак, в Сочи — в благотворительный фонд "Дельфа", единственный в России центр спасения, лечения и реабилитации черноморских дельфинов. А в Москве — в фонд "Второе дыхание", который развивает инфраструктуру сбора ненужной одежды и помогает людям из социально незащищенных групп.
VK Fest в 2023 году будет длиться целый месяц и пройдет в пяти городах страны. Во Владивостоке фестиваль состоится 17 июня, в Новосибирске — 24 июня, в Санкт-Петербурге — 1 и 2 июля, в Сириусе (Сочи) — 8 июля, в Москве — 15 и 16 июля.