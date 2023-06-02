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Соцсеть "ВКонтакте" восстановила работу после сбоя - РИА Новости, 02.06.2023
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15:20 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/vkontakte-1875801885.html
Соцсеть "ВКонтакте" восстановила работу после сбоя
Соцсеть "ВКонтакте" восстановила работу после сбоя - РИА Новости, 02.06.2023
Соцсеть "ВКонтакте" восстановила работу после сбоя
"ВКонтакте" работает в обычном режиме после жалоб пользователей о сбоях в работе соцсети ранее в пятницу, сообщили РИА новости в пресс-службе социальной сети. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T15:20
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. "ВКонтакте" работает в обычном режиме после жалоб пользователей о сбоях в работе соцсети ранее в пятницу, сообщили РИА новости в пресс-службе социальной сети. По данным сервиса отслеживания сбоев Downradar, ранее в пятницу пользователи "ВКонтакте" жаловались на сбои в работе социальной сети. "ВКонтакте" работает в обычном режиме", - сообщили в компании.
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технологии, вконтакте
Технологии, ВКонтакте
Соцсеть "ВКонтакте" восстановила работу после сбоя

Соцсеть "ВКонтакте" вернулась к работе в обычном режиме после сбоя

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис VK в Москве
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© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. "ВКонтакте" работает в обычном режиме после жалоб пользователей о сбоях в работе соцсети ранее в пятницу, сообщили РИА новости в пресс-службе социальной сети.
По данным сервиса отслеживания сбоев Downradar, ранее в пятницу пользователи "ВКонтакте" жаловались на сбои в работе социальной сети.
"ВКонтакте" работает в обычном режиме", - сообщили в компании.
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