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Венгрия не воюет с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 02.06.2023
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10:38 02.06.2023 (обновлено: 10:42 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/vengriya-1875705785.html
Венгрия не воюет с Россией, заявил Орбан
Венгрия не воюет с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 02.06.2023
Венгрия не воюет с Россией, заявил Орбан
Венгрия не воюет с Россией и не будет, пока у власти нынешнее правительство, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:38
2023-06-02T10:42
в мире
венгрия
россия
украина
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 2 июн - РИА Новости. Венгрия не воюет с Россией и не будет, пока у власти нынешнее правительство, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. "Мы не воюем с Россией, Венгрия не находится в состоянии войны с Россией и не будет. Пока у власти нынешнее правительство, точно нет. Мы смотрим на это извне - угрожающая нам опасность рядом с нами, но не наша война. Я думаю, поэтому мы более трезвые, мы более реалистично видим происходящее", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875704765.html
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в мире, венгрия, россия, украина, виктор орбан
В мире, Венгрия, Россия, Украина, Виктор Орбан
Венгрия не воюет с Россией, заявил Орбан

Орбан: Венгрия не воюет с Россией и не будет этого делать при нынешнем правительстве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 2 июн - РИА Новости. Венгрия не воюет с Россией и не будет, пока у власти нынешнее правительство, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Мы не воюем с Россией, Венгрия не находится в состоянии войны с Россией и не будет. Пока у власти нынешнее правительство, точно нет. Мы смотрим на это извне - угрожающая нам опасность рядом с нами, но не наша война. Я думаю, поэтому мы более трезвые, мы более реалистично видим происходящее", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
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