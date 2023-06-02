https://ria.ru/20230602/vatikan-1875673814.html

В ватиканском соборе Святого Петра мужчина полностью разделся

В ватиканском соборе Святого Петра мужчина полностью разделся - РИА Новости, 02.06.2023

В ватиканском соборе Святого Петра мужчина полностью разделся

Мужчина в четверг вечером забрался на главный алтарь ватиканского собора Святого Петра и полностью разделся, сообщает газета il Messaggero со ссылкой на... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T01:08

2023-06-02T01:08

2023-06-02T01:08

в мире

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РИМ, 2 июн – РИА Новости. Мужчина в четверг вечером забрался на главный алтарь ватиканского собора Святого Петра и полностью разделся, сообщает газета il Messaggero со ссылкой на Telegram-канал Welcome to Favelas, который опубликовал фотографии акции. Работники базилики и ватиканские жандармы задержали нарушителя и отвели его в участок для опознания и допроса. Свидетелями сцены перед закрытием самым собора стали многочисленные туристы. По информации Il Messaggero, мужчина страдает психическими нарушениями, во время акции он царапал себя ногтями. На фотографиях мужчина стоит прямо под бронзовым балдахином работы Джанлоренцо Бернини в центре главного католического храма мира. Аналогичный инцидент в соборе Святого Петра произошел в январе 2016 года. Тогда голый человек появился среди туристов с одним рюкзаком за спиной.

https://ria.ru/20230211/vatikan-1851279333.html

https://ria.ru/20211006/sud-1753376263.html

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