Рейтинг@Mail.ru
СПбГУ уволил доцента за антироссийскую позицию - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 02.06.2023 (обновлено: 23:30 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/uvolnenie-1875887197.html
СПбГУ уволил доцента за антироссийскую позицию
СПбГУ уволил доцента за антироссийскую позицию - РИА Новости, 02.06.2023
СПбГУ уволил доцента за антироссийскую позицию
Доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаил Белоусов, позволивший себе антироссийские заявления, уволен из вуза,... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T23:27
2023-06-02T23:30
общество
россия
константин могилевский
николай кропачев
санкт-петербургский государственный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770337526_0:427:2882:2048_1920x0_80_0_0_21125b319caa8ebde5ff61b08c56ac3d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаил Белоусов, позволивший себе антироссийские заявления, уволен из вуза, сообщил университет. Ранее в соцсети попали высказывания Белоусова против спецоперации и об открытой поддержке украинской армии, прозвучавшие на фоне траура по погибшему в ходе СВО студенту СПбГУ Федору Соломонову, ушедшему на военную службу добровольно, взяв академический отпуск. Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский в беседе с РИА Новости назвал эту ситуацию "безобразной и нетерпимой", выразив уверенность в том, что руководство университета примет необходимые меры. "Ректором (Санкт-Петербургского университета) Николаем Кропачевым подписан приказ об увольнении доцента Кафедры истории России с древнейших времен до XX века Института истории М.С. Белоусова из СПбГУ", - говорится в сообщении. Согласно этому приказу, Белоусов уволен "за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы".
https://ria.ru/20230420/artisty-1866525410.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770337526_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_df999ad378a1b7b78cae77be5322682f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, константин могилевский, николай кропачев, санкт-петербургский государственный университет
Общество, Россия, Константин Могилевский, Николай Кропачев, Санкт-Петербургский государственный университет
СПбГУ уволил доцента за антироссийскую позицию

Доцент Института истории СПбГУ Белоусов, занимающий антироссийскую позицию, уволен

© Depositphotos.com / konstsemЗдание Санкт-Петербургского государственного университета
Здание Санкт-Петербургского государственного университета - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Depositphotos.com / konstsem
Здание Санкт-Петербургского государственного университета. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаил Белоусов, позволивший себе антироссийские заявления, уволен из вуза, сообщил университет.
Ранее в соцсети попали высказывания Белоусова против спецоперации и об открытой поддержке украинской армии, прозвучавшие на фоне траура по погибшему в ходе СВО студенту СПбГУ Федору Соломонову, ушедшему на военную службу добровольно, взяв академический отпуск. Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский в беседе с РИА Новости назвал эту ситуацию "безобразной и нетерпимой", выразив уверенность в том, что руководство университета примет необходимые меры.
"Ректором (Санкт-Петербургского университета) Николаем Кропачевым подписан приказ об увольнении доцента Кафедры истории России с древнейших времен до XX века Института истории М.С. Белоусова из СПбГУ", - говорится в сообщении.
Согласно этому приказу, Белоусов уволен "за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы".
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Артисты с антироссийской позицией не смогут вернуться, заявил Швыдкой
20 апреля, 09:38
 
ОбществоРоссияКонстантин МогилевскийНиколай КропачевСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала