https://ria.ru/20230602/uvolnenie-1875887197.html
СПбГУ уволил доцента за антироссийскую позицию
СПбГУ уволил доцента за антироссийскую позицию - РИА Новости, 02.06.2023
СПбГУ уволил доцента за антироссийскую позицию
Доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаил Белоусов, позволивший себе антироссийские заявления, уволен из вуза,... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T23:27
2023-06-02T23:27
2023-06-02T23:30
общество
россия
константин могилевский
николай кропачев
санкт-петербургский государственный университет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаил Белоусов, позволивший себе антироссийские заявления, уволен из вуза, сообщил университет. Ранее в соцсети попали высказывания Белоусова против спецоперации и об открытой поддержке украинской армии, прозвучавшие на фоне траура по погибшему в ходе СВО студенту СПбГУ Федору Соломонову, ушедшему на военную службу добровольно, взяв академический отпуск. Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский в беседе с РИА Новости назвал эту ситуацию "безобразной и нетерпимой", выразив уверенность в том, что руководство университета примет необходимые меры. "Ректором (Санкт-Петербургского университета) Николаем Кропачевым подписан приказ об увольнении доцента Кафедры истории России с древнейших времен до XX века Института истории М.С. Белоусова из СПбГУ", - говорится в сообщении. Согласно этому приказу, Белоусов уволен "за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы".
https://ria.ru/20230420/artisty-1866525410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, константин могилевский, николай кропачев, санкт-петербургский государственный университет
Общество, Россия, Константин Могилевский, Николай Кропачев, Санкт-Петербургский государственный университет
СПбГУ уволил доцента за антироссийскую позицию
Доцент Института истории СПбГУ Белоусов, занимающий антироссийскую позицию, уволен