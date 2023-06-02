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В США рассказали, как Байден может уничтожить НАТО - РИА Новости, 02.06.2023
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15:00 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/unichtozhenie-1875795145.html
В США рассказали, как Байден может уничтожить НАТО
В США рассказали, как Байден может уничтожить НАТО - РИА Новости, 02.06.2023
В США рассказали, как Байден может уничтожить НАТО
Если президент США Джо Байден разрешит передачу самолетов F-16 Турции ради принятия Швеции в НАТО, Вашингтон рискует подорвать единство Североатлантического... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T15:00
2023-06-02T15:00
в мире
турция
швеция
джо байден
нато
f-16
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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Если президент США Джо Байден разрешит передачу самолетов F-16 Турции ради принятия Швеции в НАТО, Вашингтон рискует подорвать единство Североатлантического альянса, пишет обозреватель Майкл Рубин в статье для 19FortyFive."В лучшем случае, передача F-16 и их модификаций Турции в обмен на снятие Эрдоганом вето по вступлению Швеции в НАТО будет пирровой победой", — говорится в материале.Автор статьи считает, что решение Вашингтона пойти на уступки лишь приведет к тому, что другие страны-участники НАТО будут использовать право голоса о вступлении в альянс как инструмент для извлечения дипломатической выгоды.По его мнению, это приведет к конфликтам внутри НАТО, которые разорвут альянс изнутри.&quot;Передача самолетов F-16 или их улучшений Турции не укрепляет сплоченность и потенциал НАТО, а лишь подрывает их&quot;, — подытожил обозреватель.До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
https://ria.ru/20230602/bayden-1875687473.html
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в мире, турция, швеция, джо байден, нато, f-16, сша
В мире, Турция, Швеция, Джо Байден, НАТО, F-16, США
В США рассказали, как Байден может уничтожить НАТО

19FortyFive: передача Байденом самолетов F-16 Турции подорвет единство НАТО

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Конгресса о предотвращении дефолта
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Конгресса о предотвращении дефолта - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Конгресса о предотвращении дефолта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Если президент США Джо Байден разрешит передачу самолетов F-16 Турции ради принятия Швеции в НАТО, Вашингтон рискует подорвать единство Североатлантического альянса, пишет обозреватель Майкл Рубин в статье для 19FortyFive.
"В лучшем случае, передача F-16 и их модификаций Турции в обмен на снятие Эрдоганом вето по вступлению Швеции в НАТО будет пирровой победой", — говорится в материале.
Президент США Джо Байден на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне после возвращения из Колорадо. 2 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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Автор статьи считает, что решение Вашингтона пойти на уступки лишь приведет к тому, что другие страны-участники НАТО будут использовать право голоса о вступлении в альянс как инструмент для извлечения дипломатической выгоды.
По его мнению, это приведет к конфликтам внутри НАТО, которые разорвут альянс изнутри.
«

"Передача самолетов F-16 или их улучшений Турции не укрепляет сплоченность и потенциал НАТО, а лишь подрывает их", — подытожил обозреватель.

До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
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В миреТурцияШвецияДжо БайденНАТОF-16США
 
 
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