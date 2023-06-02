https://ria.ru/20230602/unichtozhenie-1875795145.html

В США рассказали, как Байден может уничтожить НАТО

В США рассказали, как Байден может уничтожить НАТО - РИА Новости, 02.06.2023

В США рассказали, как Байден может уничтожить НАТО

Если президент США Джо Байден разрешит передачу самолетов F-16 Турции ради принятия Швеции в НАТО, Вашингтон рискует подорвать единство Североатлантического... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T15:00

2023-06-02T15:00

2023-06-02T15:00

в мире

турция

швеция

джо байден

нато

f-16

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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Если президент США Джо Байден разрешит передачу самолетов F-16 Турции ради принятия Швеции в НАТО, Вашингтон рискует подорвать единство Североатлантического альянса, пишет обозреватель Майкл Рубин в статье для 19FortyFive."В лучшем случае, передача F-16 и их модификаций Турции в обмен на снятие Эрдоганом вето по вступлению Швеции в НАТО будет пирровой победой", — говорится в материале.Автор статьи считает, что решение Вашингтона пойти на уступки лишь приведет к тому, что другие страны-участники НАТО будут использовать право голоса о вступлении в альянс как инструмент для извлечения дипломатической выгоды.По его мнению, это приведет к конфликтам внутри НАТО, которые разорвут альянс изнутри."Передача самолетов F-16 или их улучшений Турции не укрепляет сплоченность и потенциал НАТО, а лишь подрывает их", — подытожил обозреватель.До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.

https://ria.ru/20230602/bayden-1875687473.html

https://ria.ru/20230601/konkurentsiya-1875646265.html

турция

швеция

сша

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в мире, турция, швеция, джо байден, нато, f-16, сша