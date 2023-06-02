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ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потеряли до 150 бойцов - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:06 02.06.2023 (обновлено: 14:20 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875778932.html
ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потеряли до 150 бойцов
ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потеряли до 150 бойцов - РИА Новости, 02.06.2023
ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потеряли до 150 бойцов
Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки поразила до 150 украинских военных, 5 единиц техники, включая одну наземную... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:06
2023-06-02T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки поразила до 150 украинских военных, 5 единиц техники, включая одну наземную станцию управления беспилотниками, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Водяного, Павловки в ДНР, а также возле Малой Токмачки и Щербаков на Запорожье."За сутки на данных направлениях уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20, а также наземная станция управления БПЛА", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875771664.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потеряли до 150 бойцов

Минобороны: ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потеряли до 150 бойцов

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Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки поразила до 150 украинских военных, 5 единиц техники, включая одну наземную станцию управления беспилотниками, сообщили в среду в Минобороны России.
По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Водяного, Павловки в ДНР, а также возле Малой Токмачки и Щербаков на Запорожье.
"За сутки на данных направлениях уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20, а также наземная станция управления БПЛА", - сообщили в Минобороны.
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