https://ria.ru/20230602/ukraina-1875778932.html

ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потеряли до 150 бойцов

ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потеряли до 150 бойцов - РИА Новости, 02.06.2023

ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потеряли до 150 бойцов

Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки поразила до 150 украинских военных, 5 единиц техники, включая одну наземную... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T14:06

2023-06-02T14:06

2023-06-02T14:20

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки поразила до 150 украинских военных, 5 единиц техники, включая одну наземную станцию управления беспилотниками, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Водяного, Павловки в ДНР, а также возле Малой Токмачки и Щербаков на Запорожье."За сутки на данных направлениях уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20, а также наземная станция управления БПЛА", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230602/ukraina-1875771664.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины