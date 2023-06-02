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Неизвестный "заминировал" суды в Кемерово и угрожает убить детей - РИА Новости, 02.06.2023
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07:13 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/ugroza-1875686488.html
Неизвестный "заминировал" суды в Кемерово и угрожает убить детей
Неизвестный "заминировал" суды в Кемерово и угрожает убить детей - РИА Новости, 02.06.2023
Неизвестный "заминировал" суды в Кемерово и угрожает убить детей
Неизвестный сообщил о якобы минировании нескольких судов в городе Кемерово, потребовал перевести ему 1,3 миллиона рублей и угрожает убить двух детей, если его... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T07:13
2023-06-02T07:13
происшествия
кемерово
кемеровская область
россия
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КЕМЕРОВО, 2 июн - РИА Новости. Неизвестный сообщил о якобы минировании нескольких судов в городе Кемерово, потребовал перевести ему 1,3 миллиона рублей и угрожает убить двух детей, если его условия не выполнят, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области. "В Кемеровский районный суд Кемеровской области поступило несколько писем с одинаковым содержанием о минировании. Неизвестный сообщил о минировании нескольких зданий судов в городе Кемерово, при этом потребовал перевести ему 1 миллион 300 тысяч рублей на указанный им номер телефона, также сообщил, что если его условия не будут выполнены, то он убьет двух детей", – говорится в сообщении. По данному факту сделаны обращения в соответствующие органы. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
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происшествия, кемерово, кемеровская область, россия
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, Россия
Неизвестный "заминировал" суды в Кемерово и угрожает убить детей

Неизвестный "заминировал" суды в Кемерово, потребовал денег и угрожает убить детей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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КЕМЕРОВО, 2 июн - РИА Новости. Неизвестный сообщил о якобы минировании нескольких судов в городе Кемерово, потребовал перевести ему 1,3 миллиона рублей и угрожает убить двух детей, если его условия не выполнят, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.
«
"В Кемеровский районный суд Кемеровской области поступило несколько писем с одинаковым содержанием о минировании. Неизвестный сообщил о минировании нескольких зданий судов в городе Кемерово, при этом потребовал перевести ему 1 миллион 300 тысяч рублей на указанный им номер телефона, также сообщил, что если его условия не будут выполнены, то он убьет двух детей", – говорится в сообщении.
По данному факту сделаны обращения в соответствующие органы.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
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