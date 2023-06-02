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Материалы о геноциде народов СССР могут включить в учебник обществознания - РИА Новости, 02.06.2023
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18:17 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/uchebnik-1875853966.html
Материалы о геноциде народов СССР могут включить в учебник обществознания
Материалы о геноциде народов СССР могут включить в учебник обществознания - РИА Новости, 02.06.2023
Материалы о геноциде народов СССР могут включить в учебник обществознания
Материалы проекта "Без срока давности", а также российских региональных судов по геноциду народов СССР во время Великой Отечественной войны необходимо включить... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T18:17
2023-06-02T18:17
общество
россия
ссср
сергей кравцов
госдума рф
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Материалы проекта "Без срока давности", а также российских региональных судов по геноциду народов СССР во время Великой Отечественной войны необходимо включить в новый единый учебник обществознания для школ, считает зампредседателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко. Как сообщила Занко в своем телеграм-канале, она направила соответствующую просьбу министру просвещения РФ Сергею Кравцову. "Почему именно учебник обществознания? Именно этот учебник формирует мировоззренческую позицию детей и молодежи на системном уровне, через него закладывается основной понятийный аппарат в социальной сфере", - пояснила Занко. По ее словам, в учебник важно добавить материалы судов по геноциду народов СССР во время Великой Отечественной войны, которые прошли уже в 12 регионах России. "Решения этих судов - уникальный материал, который позволяет школьникам раскрыть природу и правовые последствия нацизма, сформировать неприятие по отношению к любым проявлениям неонацизма, вооружить понятийным аппаратом для противостояния информационным атакам стран Запада и США", - пояснила Занко. Важно раскрыть в учебнике и такие понятия как "геноцид", "неонацизм", добавить в него материалы по международным нормам противодействия геноциду, итогам Нюрнбергского процесса, добавила она. "Ведь когда ты знаешь, что такое нацизм, что такое геноцид, ты никогда не допустишь повторения этого. Нам необходимо сделать так, чтобы как можно больше молодежи знало, против чего сражались наши прадеды и против чего сражаются наши современные защитники в зоне СВО", - подчеркнула Занко. "Без срока давности" – масштабный российский просветительский проект, направленный на сохранение у современников памяти о Великой Отечественной войне. В рамках проекта рассекречиваются архивные документы, ведутся полевые работы, проходят просветительские акции и научные конференции, школьники и студенты принимают участие в реальных делах в качестве волонтёров, членов поискового движения.
https://ria.ru/20230602/uchebniki-1875822630.html
https://ria.ru/20230526/genotsid-1874474163.html
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общество, россия, ссср, сергей кравцов, госдума рф
Общество, Россия, СССР, Сергей Кравцов, Госдума РФ
Материалы о геноциде народов СССР могут включить в учебник обществознания

В Госдуме предложили включить материалы о геноциде народов СССР в учебник обществознания

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Материалы проекта "Без срока давности", а также российских региональных судов по геноциду народов СССР во время Великой Отечественной войны необходимо включить в новый единый учебник обществознания для школ, считает зампредседателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.
Как сообщила Занко в своем телеграм-канале, она направила соответствующую просьбу министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
«
"Почему именно учебник обществознания? Именно этот учебник формирует мировоззренческую позицию детей и молодежи на системном уровне, через него закладывается основной понятийный аппарат в социальной сфере", - пояснила Занко.
По ее словам, в учебник важно добавить материалы судов по геноциду народов СССР во время Великой Отечественной войны, которые прошли уже в 12 регионах России.
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«
"Решения этих судов - уникальный материал, который позволяет школьникам раскрыть природу и правовые последствия нацизма, сформировать неприятие по отношению к любым проявлениям неонацизма, вооружить понятийным аппаратом для противостояния информационным атакам стран Запада и США", - пояснила Занко.
Важно раскрыть в учебнике и такие понятия как "геноцид", "неонацизм", добавить в него материалы по международным нормам противодействия геноциду, итогам Нюрнбергского процесса, добавила она.
«
"Ведь когда ты знаешь, что такое нацизм, что такое геноцид, ты никогда не допустишь повторения этого. Нам необходимо сделать так, чтобы как можно больше молодежи знало, против чего сражались наши прадеды и против чего сражаются наши современные защитники в зоне СВО", - подчеркнула Занко.
"Без срока давности" – масштабный российский просветительский проект, направленный на сохранение у современников памяти о Великой Отечественной войне. В рамках проекта рассекречиваются архивные документы, ведутся полевые работы, проходят просветительские акции и научные конференции, школьники и студенты принимают участие в реальных делах в качестве волонтёров, членов поискового движения.
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