https://ria.ru/20230602/trudoustroystvo-1875695403.html

Возможности помощи в трудоустройстве для жителей новых регионов расширятся

Возможности помощи в трудоустройстве для жителей новых регионов расширятся - РИА Новости, 02.06.2023

Возможности помощи в трудоустройстве для жителей новых регионов расширятся

Правительство расширило для жителей новых регионов возможности обращения за помощью в трудоустройстве: смогут обращаться в центры занятости по месту пребывания, РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T09:29

2023-06-02T09:29

2023-06-02T09:29

донецкая народная республика

херсонская область

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство расширило для жителей новых регионов возможности обращения за помощью в трудоустройстве: смогут обращаться в центры занятости по месту пребывания, то есть в других регионах, сообщается на сайте кабмина. "Граждане, зарегистрированные по месту жительства в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, смогут обращаться в центры занятости по месту пребывания, то есть, в других регионах. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что в центрах занятости им будет оказана помощь как с временным трудоустройством, так и с открытием собственного дела, включая финансовую поддержку при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемой организации или фермерского хозяйства. Также граждане могут быть направлены на переобучение.

https://ria.ru/20230531/oms-1875371026.html

донецкая народная республика

херсонская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, херсонская область , михаил мишустин, общество