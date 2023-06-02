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Возможности помощи в трудоустройстве для жителей новых регионов расширятся - РИА Новости, 02.06.2023
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09:29 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/trudoustroystvo-1875695403.html
Возможности помощи в трудоустройстве для жителей новых регионов расширятся
Возможности помощи в трудоустройстве для жителей новых регионов расширятся - РИА Новости, 02.06.2023
Возможности помощи в трудоустройстве для жителей новых регионов расширятся
Правительство расширило для жителей новых регионов возможности обращения за помощью в трудоустройстве: смогут обращаться в центры занятости по месту пребывания, РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T09:29
2023-06-02T09:29
донецкая народная республика
херсонская область
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство расширило для жителей новых регионов возможности обращения за помощью в трудоустройстве: смогут обращаться в центры занятости по месту пребывания, то есть в других регионах, сообщается на сайте кабмина. "Граждане, зарегистрированные по месту жительства в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, смогут обращаться в центры занятости по месту пребывания, то есть, в других регионах. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что в центрах занятости им будет оказана помощь как с временным трудоустройством, так и с открытием собственного дела, включая финансовую поддержку при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемой организации или фермерского хозяйства. Также граждане могут быть направлены на переобучение.
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донецкая народная республика, херсонская область , михаил мишустин, общество
Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Михаил Мишустин, Общество
Возможности помощи в трудоустройстве для жителей новых регионов расширятся

Правительство расширило возможности помощи в трудоустройстве для жителей новых регионов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЯрмарка вакансий
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство расширило для жителей новых регионов возможности обращения за помощью в трудоустройстве: смогут обращаться в центры занятости по месту пребывания, то есть в других регионах, сообщается на сайте кабмина.
"Граждане, зарегистрированные по месту жительства в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, смогут обращаться в центры занятости по месту пребывания, то есть, в других регионах. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в центрах занятости им будет оказана помощь как с временным трудоустройством, так и с открытием собственного дела, включая финансовую поддержку при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемой организации или фермерского хозяйства. Также граждане могут быть направлены на переобучение.
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Донецкая Народная РеспубликаХерсонская областьМихаил МишустинОбщество
 
 
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