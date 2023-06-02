https://ria.ru/20230602/trudoustroystvo-1875695403.html
Возможности помощи в трудоустройстве для жителей новых регионов расширятся
Возможности помощи в трудоустройстве для жителей новых регионов расширятся - РИА Новости, 02.06.2023
Возможности помощи в трудоустройстве для жителей новых регионов расширятся
Правительство расширило для жителей новых регионов возможности обращения за помощью в трудоустройстве: смогут обращаться в центры занятости по месту пребывания, РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T09:29
2023-06-02T09:29
2023-06-02T09:29
донецкая народная республика
херсонская область
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство расширило для жителей новых регионов возможности обращения за помощью в трудоустройстве: смогут обращаться в центры занятости по месту пребывания, то есть в других регионах, сообщается на сайте кабмина. "Граждане, зарегистрированные по месту жительства в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, смогут обращаться в центры занятости по месту пребывания, то есть, в других регионах. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что в центрах занятости им будет оказана помощь как с временным трудоустройством, так и с открытием собственного дела, включая финансовую поддержку при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемой организации или фермерского хозяйства. Также граждане могут быть направлены на переобучение.
https://ria.ru/20230531/oms-1875371026.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, херсонская область , михаил мишустин, общество
Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Михаил Мишустин, Общество
Возможности помощи в трудоустройстве для жителей новых регионов расширятся
Правительство расширило возможности помощи в трудоустройстве для жителей новых регионов