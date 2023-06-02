https://ria.ru/20230602/trudnosti-1875697564.html

"Украина не готова". В США сообщили Киеву плохие новости о ВСУ

"Украина не готова". В США сообщили Киеву плохие новости о ВСУ - РИА Новости, 02.06.2023

"Украина не готова". В США сообщили Киеву плохие новости о ВСУ

Вооруженные силы Украины столкнутся со множеством препятствий во время контрнаступления, которые приведут к "кровавой бане", сообщает The Washington Post. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T09:48

2023-06-02T09:48

2023-06-02T15:28

в мире

украина

сша

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843840_0:118:3219:1929_1920x0_80_0_0_e86d68f4a968cadf964b27bae8dbce87.jpg

МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Вооруженные силы Украины столкнутся со множеством препятствий во время контрнаступления, которые приведут к "кровавой бане", сообщает The Washington Post."Я сильно переживаю, что Украина не готова справиться с масштабом этих трудностей", — цитирует издание слова бывшего инженера армии США Стива Даннера.ВСУ ждет множество преград во время контрнаступления, включая те, которые они сами себе создали, говорится в материале. Украинским солдатам придется проходить через собственные минные поля, разминировать которые будет довольно сложно, опасаются западные эксперты.Главным "приветствием" на пути украинских сил WP назвала специально разработанные российские укрепления, предназначенные для того, чтобы направить любые отряды в ловушку, где они попадут под обстрел артиллерией, что может предотвратить контрнаступление еще до его начала."Если эти укрепления сработают, то это может стать кровавой баней. Это очень похоже на Первую мировую", — заявил отставной офицер Корпуса морской пехоты и эксперт по вопросам обороны Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Как отмечают российские специалисты, это связано, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении — и, во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.

https://ria.ru/20230602/peregovory-1875685241.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875678515.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, вооруженные силы украины