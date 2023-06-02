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"Украина не готова". В США сообщили Киеву плохие новости о ВСУ - РИА Новости, 02.06.2023
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09:48 02.06.2023 (обновлено: 15:28 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/trudnosti-1875697564.html
"Украина не готова". В США сообщили Киеву плохие новости о ВСУ
"Украина не готова". В США сообщили Киеву плохие новости о ВСУ - РИА Новости, 02.06.2023
"Украина не готова". В США сообщили Киеву плохие новости о ВСУ
Вооруженные силы Украины столкнутся со множеством препятствий во время контрнаступления, которые приведут к "кровавой бане", сообщает The Washington Post. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T09:48
2023-06-02T15:28
в мире
украина
сша
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Вооруженные силы Украины столкнутся со множеством препятствий во время контрнаступления, которые приведут к "кровавой бане", сообщает The Washington Post."Я сильно переживаю, что Украина не готова справиться с масштабом этих трудностей", — цитирует издание слова бывшего инженера армии США Стива Даннера.ВСУ ждет множество преград во время контрнаступления, включая те, которые они сами себе создали, говорится в материале. Украинским солдатам придется проходить через собственные минные поля, разминировать которые будет довольно сложно, опасаются западные эксперты.Главным "приветствием" на пути украинских сил WP назвала специально разработанные российские укрепления, предназначенные для того, чтобы направить любые отряды в ловушку, где они попадут под обстрел артиллерией, что может предотвратить контрнаступление еще до его начала.&quot;Если эти укрепления сработают, то это может стать кровавой баней. Это очень похоже на Первую мировую&quot;, — заявил отставной офицер Корпуса морской пехоты и эксперт по вопросам обороны Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Как отмечают российские специалисты, это связано, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении — и, во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.
https://ria.ru/20230602/peregovory-1875685241.html
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в мире, украина, сша, россия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины
"Украина не готова". В США сообщили Киеву плохие новости о ВСУ

WP: Украина не готова к трудностям, которые будут ждать ее во время контрнаступления

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Вооруженные силы Украины столкнутся со множеством препятствий во время контрнаступления, которые приведут к "кровавой бане", сообщает The Washington Post.
"Я сильно переживаю, что Украина не готова справиться с масштабом этих трудностей", — цитирует издание слова бывшего инженера армии США Стива Даннера.
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ВСУ ждет множество преград во время контрнаступления, включая те, которые они сами себе создали, говорится в материале. Украинским солдатам придется проходить через собственные минные поля, разминировать которые будет довольно сложно, опасаются западные эксперты.
Главным "приветствием" на пути украинских сил WP назвала специально разработанные российские укрепления, предназначенные для того, чтобы направить любые отряды в ловушку, где они попадут под обстрел артиллерией, что может предотвратить контрнаступление еще до его начала.
«

"Если эти укрепления сработают, то это может стать кровавой баней. Это очень похоже на Первую мировую", — заявил отставной офицер Корпуса морской пехоты и эксперт по вопросам обороны Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Как отмечают российские специалисты, это связано, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении — и, во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.
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