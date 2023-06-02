https://ria.ru/20230602/trevoga-1875886671.html
Воздушную тревогу объявили еще в пяти областях Украины
Воздушную тревогу объявили еще в пяти областях Украины - РИА Новости, 02.06.2023
Воздушную тревогу объявили еще в пяти областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T23:17
2023-06-02T23:17
2023-06-02T23:17
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога в регионах была объявлена примерно в 22.49 (совпадает с мск). Ранее тревога была объявлена в Киеве и Киевской области. Там она продолжается. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, кировоградская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Кировоградская область, Вооруженные силы РФ
Воздушную тревогу объявили еще в пяти областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Житомирской, Черниговской и еще трех областях Украины