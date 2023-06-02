https://ria.ru/20230602/tovary-1875747985.html

"Мой экспорт" позволяет оформить лицензии на вывоз отдельных видов товаров

"Мой экспорт" позволяет оформить лицензии на вывоз отдельных видов товаров - РИА Новости, 02.06.2023

"Мой экспорт" позволяет оформить лицензии на вывоз отдельных видов товаров

Экспортные лицензии теперь можно получить онлайн, на цифровой платформе "Мой экспорт" запустился новый сервис - "Запрос на получение лицензий на экспорт... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T12:45

2023-06-02T12:45

2023-06-02T12:45

российский экспортный центр (рэц)

россия

вероника никишина

евразийский экономический союз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928796_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_129ab1f6150694bd2d8009f5668a2a01.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Экспортные лицензии теперь можно получить онлайн, на цифровой платформе "Мой экспорт" запустился новый сервис - "Запрос на получение лицензий на экспорт отдельных видов товаров", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Экспортные лицензии необходимы для определенных типов продукции, оборот которых контролируется по правилам Евразийского экономического союза. Речь, например, идет о культурных ценностях, драгоценных металлах, некоторых товарах животного или растительного происхождения, компонентах, которые используются в производстве лекарств, и так далее. Экспортные лицензии выдаются министерством промышленности и торговли РФ. Сейчас через платформу "Мой экспорт" можно получить лицензию на вывоз товаров из трех категорий", - говорится в сообщении.Первая категория - прекурсоры. Это особые химические вещества, которые используются в фармацевтике, а также в производстве ароматизаторов и отдушек для потребительских товаров. Вторая категория - отдельные дикорастущие растения, и третья - это живая рыба, ракообразные моллюски и другие продукты рыболовства."Мы проанализировали запросы наших предпринимателей и увидели, что экспортные лицензии именно на эти три категории товаров - самые востребованные. Конечно, перечень будет дополняться новыми категориями. Важно отметить, что новый сервис благодаря сквозному онлайн-процессу предоставляет не одну, а сразу две дополняющие друг друга услуги. Это не только заявка на получение экспортной лицензии, но и разрешительного документа на ту или иную категорию отдельных товаров. Его выдает уполномоченное ведомство, и без этого документа оформить лицензию невозможно", - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника НикишинаОна добавила, что раньше для получения разрешительного документа и лицензии необходимо было собирать пакет бумажных документов и лично отвозить их в уполномоченное ведомство, а затем - в Минпромторг. Срок получения лицензии от Минпромторга составлял 15 дней."Запуск таких сервисов - часть системной работы по цифровизации внешнеэкономической деятельности. Все процессы максимально автоматизированы, теперь достаточно заполнить заявку онлайн и оплатить госпошлину. Подтверждение оплаты отправлять в министерство не нужно - оно поступает автоматически. В Минпромторге по некоторым категориям товаров процесс проверки заявки уже проходит без участия человека, что значительно ускоряет и упрощает процесс - теперь он занимает до 10 рабочих дней. Если проверка прошла успешно, электронная лицензия оформляется автоматически", - рассказал первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.Он добавил, что при этом Федеральной таможенной службе (ФТС) доступны в электронном виде сведения о выданных Минпромторгом лицензиях, так что экспортеру не нужно предъявлять на таможне документ в электронном или распечатанном виде. При желании лицензию можно скачать из личного кабинета платформы "Мой экспорт".Если же у предпринимателя нет разрешительного документа от уполномоченного ведомства, то он также может отправить заявку на его получение с помощью нового сервиса. Так, для прекурсоров его необходимо получить от МВД, для дикорастущих растений - от Росприроднадзора, а для некоторых видов продукции рыболовства - от Росрыболовства. Разрешительный документ также выдается в электронном виде. Так как информация в заявке на разрешительный документ и в заявке на лицензию дублируется, экспортер единожды вводит необходимые данные, из которых система автоматически формирует две заявки. После того как уполномоченное ведомство оформит разрешительный документ в электронном виде, система автоматически направляет его в Минпромторг и уведомляет компанию.Также в настоящий момент проводится отладка работы сервиса по дополнительным категориям товаров. Во время опытной эксплуатации сервиса при наличии действующего разрешительного документа можно получить лицензию на экспорт наркотических средств и психотропных веществ (в том числе являющихся лекарственными веществами), а также озоноразрушающих веществ.

https://ria.ru/20230601/ekspozitsiya-1875596860.html

https://ria.ru/20230601/rets-1875525316.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)