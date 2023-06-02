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"Мой экспорт" позволяет оформить лицензии на вывоз отдельных видов товаров - РИА Новости, 02.06.2023
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12:45 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/tovary-1875747985.html
"Мой экспорт" позволяет оформить лицензии на вывоз отдельных видов товаров
"Мой экспорт" позволяет оформить лицензии на вывоз отдельных видов товаров - РИА Новости, 02.06.2023
"Мой экспорт" позволяет оформить лицензии на вывоз отдельных видов товаров
Экспортные лицензии теперь можно получить онлайн, на цифровой платформе "Мой экспорт" запустился новый сервис - "Запрос на получение лицензий на экспорт... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:45
2023-06-02T12:45
российский экспортный центр (рэц)
россия
вероника никишина
евразийский экономический союз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Экспортные лицензии теперь можно получить онлайн, на цифровой платформе "Мой экспорт" запустился новый сервис - "Запрос на получение лицензий на экспорт отдельных видов товаров", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Экспортные лицензии необходимы для определенных типов продукции, оборот которых контролируется по правилам Евразийского экономического союза. Речь, например, идет о культурных ценностях, драгоценных металлах, некоторых товарах животного или растительного происхождения, компонентах, которые используются в производстве лекарств, и так далее. Экспортные лицензии выдаются министерством промышленности и торговли РФ. Сейчас через платформу "Мой экспорт" можно получить лицензию на вывоз товаров из трех категорий", - говорится в сообщении.Первая категория - прекурсоры. Это особые химические вещества, которые используются в фармацевтике, а также в производстве ароматизаторов и отдушек для потребительских товаров. Вторая категория - отдельные дикорастущие растения, и третья - это живая рыба, ракообразные моллюски и другие продукты рыболовства."Мы проанализировали запросы наших предпринимателей и увидели, что экспортные лицензии именно на эти три категории товаров - самые востребованные. Конечно, перечень будет дополняться новыми категориями. Важно отметить, что новый сервис благодаря сквозному онлайн-процессу предоставляет не одну, а сразу две дополняющие друг друга услуги. Это не только заявка на получение экспортной лицензии, но и разрешительного документа на ту или иную категорию отдельных товаров. Его выдает уполномоченное ведомство, и без этого документа оформить лицензию невозможно", - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника НикишинаОна добавила, что раньше для получения разрешительного документа и лицензии необходимо было собирать пакет бумажных документов и лично отвозить их в уполномоченное ведомство, а затем - в Минпромторг. Срок получения лицензии от Минпромторга составлял 15 дней."Запуск таких сервисов - часть системной работы по цифровизации внешнеэкономической деятельности. Все процессы максимально автоматизированы, теперь достаточно заполнить заявку онлайн и оплатить госпошлину. Подтверждение оплаты отправлять в министерство не нужно - оно поступает автоматически. В Минпромторге по некоторым категориям товаров процесс проверки заявки уже проходит без участия человека, что значительно ускоряет и упрощает процесс - теперь он занимает до 10 рабочих дней. Если проверка прошла успешно, электронная лицензия оформляется автоматически", - рассказал первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.Он добавил, что при этом Федеральной таможенной службе (ФТС) доступны в электронном виде сведения о выданных Минпромторгом лицензиях, так что экспортеру не нужно предъявлять на таможне документ в электронном или распечатанном виде. При желании лицензию можно скачать из личного кабинета платформы "Мой экспорт".Если же у предпринимателя нет разрешительного документа от уполномоченного ведомства, то он также может отправить заявку на его получение с помощью нового сервиса. Так, для прекурсоров его необходимо получить от МВД, для дикорастущих растений - от Росприроднадзора, а для некоторых видов продукции рыболовства - от Росрыболовства. Разрешительный документ также выдается в электронном виде. Так как информация в заявке на разрешительный документ и в заявке на лицензию дублируется, экспортер единожды вводит необходимые данные, из которых система автоматически формирует две заявки. После того как уполномоченное ведомство оформит разрешительный документ в электронном виде, система автоматически направляет его в Минпромторг и уведомляет компанию.Также в настоящий момент проводится отладка работы сервиса по дополнительным категориям товаров. Во время опытной эксплуатации сервиса при наличии действующего разрешительного документа можно получить лицензию на экспорт наркотических средств и психотропных веществ (в том числе являющихся лекарственными веществами), а также озоноразрушающих веществ.
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российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Вероника Никишина, Евразийский экономический союз, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

"Мой экспорт" позволяет оформить лицензии на вывоз отдельных видов товаров

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Экспортные лицензии теперь можно получить онлайн, на цифровой платформе "Мой экспорт" запустился новый сервис - "Запрос на получение лицензий на экспорт отдельных видов товаров", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
"Экспортные лицензии необходимы для определенных типов продукции, оборот которых контролируется по правилам Евразийского экономического союза. Речь, например, идет о культурных ценностях, драгоценных металлах, некоторых товарах животного или растительного происхождения, компонентах, которые используются в производстве лекарств, и так далее. Экспортные лицензии выдаются министерством промышленности и торговли РФ. Сейчас через платформу "Мой экспорт" можно получить лицензию на вывоз товаров из трех категорий", - говорится в сообщении.
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Первая категория - прекурсоры. Это особые химические вещества, которые используются в фармацевтике, а также в производстве ароматизаторов и отдушек для потребительских товаров. Вторая категория - отдельные дикорастущие растения, и третья - это живая рыба, ракообразные моллюски и другие продукты рыболовства.
"Мы проанализировали запросы наших предпринимателей и увидели, что экспортные лицензии именно на эти три категории товаров - самые востребованные. Конечно, перечень будет дополняться новыми категориями. Важно отметить, что новый сервис благодаря сквозному онлайн-процессу предоставляет не одну, а сразу две дополняющие друг друга услуги. Это не только заявка на получение экспортной лицензии, но и разрешительного документа на ту или иную категорию отдельных товаров. Его выдает уполномоченное ведомство, и без этого документа оформить лицензию невозможно", - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
Она добавила, что раньше для получения разрешительного документа и лицензии необходимо было собирать пакет бумажных документов и лично отвозить их в уполномоченное ведомство, а затем - в Минпромторг. Срок получения лицензии от Минпромторга составлял 15 дней.
"Запуск таких сервисов - часть системной работы по цифровизации внешнеэкономической деятельности. Все процессы максимально автоматизированы, теперь достаточно заполнить заявку онлайн и оплатить госпошлину. Подтверждение оплаты отправлять в министерство не нужно - оно поступает автоматически. В Минпромторге по некоторым категориям товаров процесс проверки заявки уже проходит без участия человека, что значительно ускоряет и упрощает процесс - теперь он занимает до 10 рабочих дней. Если проверка прошла успешно, электронная лицензия оформляется автоматически", - рассказал первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.
Он добавил, что при этом Федеральной таможенной службе (ФТС) доступны в электронном виде сведения о выданных Минпромторгом лицензиях, так что экспортеру не нужно предъявлять на таможне документ в электронном или распечатанном виде. При желании лицензию можно скачать из личного кабинета платформы "Мой экспорт".
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Если же у предпринимателя нет разрешительного документа от уполномоченного ведомства, то он также может отправить заявку на его получение с помощью нового сервиса. Так, для прекурсоров его необходимо получить от МВД, для дикорастущих растений - от Росприроднадзора, а для некоторых видов продукции рыболовства - от Росрыболовства. Разрешительный документ также выдается в электронном виде. Так как информация в заявке на разрешительный документ и в заявке на лицензию дублируется, экспортер единожды вводит необходимые данные, из которых система автоматически формирует две заявки. После того как уполномоченное ведомство оформит разрешительный документ в электронном виде, система автоматически направляет его в Минпромторг и уведомляет компанию.
Также в настоящий момент проводится отладка работы сервиса по дополнительным категориям товаров. Во время опытной эксплуатации сервиса при наличии действующего разрешительного документа можно получить лицензию на экспорт наркотических средств и психотропных веществ (в том числе являющихся лекарственными веществами), а также озоноразрушающих веществ.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияВероника НикишинаЕвразийский экономический союзМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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