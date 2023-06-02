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В России ограничат продолжительность рабочего дня таксистов - РИА Новости, 02.06.2023
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23:40 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/taksi-1875888762.html
В России ограничат продолжительность рабочего дня таксистов
В России ограничат продолжительность рабочего дня таксистов - РИА Новости, 02.06.2023
В России ограничат продолжительность рабочего дня таксистов
Водители такси с 1 сентября этого года не смогут работать более 12 часов в сутки, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T23:40
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общество
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Водители такси с 1 сентября этого года не смогут работать более 12 часов в сутки, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. "Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года и действует до 1 марта 2029 года... ﻿﻿Нормальная продолжительность рабочего времени физического лица должна составлять не более 40 часов в календарную неделю. Продолжительность ежедневного рабочего времени... не должна превышать восемь часов. При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного рабочего времени физического лица не должна превышать 10 часов. Увеличению этого времени, но не более чем на два часа, допускается" - говорится в сообщении. ﻿﻿В документе под "физическим лицом" понимаются граждане, занимающиеся перевозской пассажиров и багажа на легковом такси. Уточняется, что увеличение рабочего времени, но не более чем на два часа, предусмотрено в целях завершения заказа водителя такси.
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общество, россия
Общество, Россия
В России ограничат продолжительность рабочего дня таксистов

Водители такси с 1 сентября не смогут работать более 12 часов в сутки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашины такси на улице Москвы
Машины такси на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машины такси на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Водители такси с 1 сентября этого года не смогут работать более 12 часов в сутки, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
«
"Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года и действует до 1 марта 2029 года... ﻿﻿Нормальная продолжительность рабочего времени физического лица должна составлять не более 40 часов в календарную неделю. Продолжительность ежедневного рабочего времени... не должна превышать восемь часов. При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного рабочего времени физического лица не должна превышать 10 часов. Увеличению этого времени, но не более чем на два часа, допускается" - говорится в сообщении.
﻿﻿В документе под "физическим лицом" понимаются граждане, занимающиеся перевозской пассажиров и багажа на легковом такси.
Уточняется, что увеличение рабочего времени, но не более чем на два часа, предусмотрено в целях завершения заказа водителя такси.
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