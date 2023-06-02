https://ria.ru/20230602/taksi-1875888762.html

В России ограничат продолжительность рабочего дня таксистов

В России ограничат продолжительность рабочего дня таксистов - РИА Новости, 02.06.2023

В России ограничат продолжительность рабочего дня таксистов

Водители такси с 1 сентября этого года не смогут работать более 12 часов в сутки, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T23:40

2023-06-02T23:40

2023-06-02T23:40

общество

россия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Водители такси с 1 сентября этого года не смогут работать более 12 часов в сутки, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. "Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года и действует до 1 марта 2029 года... ﻿﻿Нормальная продолжительность рабочего времени физического лица должна составлять не более 40 часов в календарную неделю. Продолжительность ежедневного рабочего времени... не должна превышать восемь часов. При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного рабочего времени физического лица не должна превышать 10 часов. Увеличению этого времени, но не более чем на два часа, допускается" - говорится в сообщении. ﻿﻿В документе под "физическим лицом" понимаются граждане, занимающиеся перевозской пассажиров и багажа на легковом такси. Уточняется, что увеличение рабочего времени, но не более чем на два часа, предусмотрено в целях завершения заказа водителя такси.

https://ria.ru/20230319/taksi-1858880927.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия