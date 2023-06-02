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Еще 35 врачей в Подмосковье получили свидетельства на "Соципотеку" - РИА Новости, 02.06.2023
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Новости Подмосковья
 
17:19 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/svidetelstva-1875842273.html
Еще 35 врачей в Подмосковье получили свидетельства на "Соципотеку"
Еще 35 врачей в Подмосковье получили свидетельства на "Соципотеку" - РИА Новости, 02.06.2023
Еще 35 врачей в Подмосковье получили свидетельства на "Соципотеку"
В Московской области 35 медработникам вручили жилищные сертификаты по программе "Социальной ипотеки", сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T17:19
2023-06-02T17:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
жилье
ипотека
льготная ипотека
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Московской области 35 медработникам вручили жилищные сертификаты по программе "Социальной ипотеки", сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.В церемонии вручения сертификатов в Доме правительства Московской области приняли участие первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова, сотрудники регионального Минздрава, а также врачи, фельдшеры и медсестры."Беспрецедентное количество мер соцподдержки для медработников реализуется в Подмосковье. Это и компенсация аренды, и предоставление земельных участков, и "Социальная ипотека". С начала года свидетельства получили 64 медработника, до конца года вручим еще 97", - приводятся в сообщении слова Стригунковой.Программа "Социальная ипотека" действует в Подмосковье с 2016 года. Всего с начала ее реализации свои жилищные условия смогли улучшить более 2,5 тысячи специалистов в различных областях. В рамках льготы участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , жилье, ипотека, льготная ипотека
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Жилье, Ипотека, льготная ипотека

Еще 35 врачей в Подмосковье получили свидетельства на "Соципотеку"

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиЕще 35 врачей в Подмосковье получили свидетельства на "Соципотеку"
Еще 35 врачей в Подмосковье получили свидетельства на Соципотеку - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Еще 35 врачей в Подмосковье получили свидетельства на "Соципотеку"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Московской области 35 медработникам вручили жилищные сертификаты по программе "Социальной ипотеки", сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
В церемонии вручения сертификатов в Доме правительства Московской области приняли участие первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова, сотрудники регионального Минздрава, а также врачи, фельдшеры и медсестры.
«
"Беспрецедентное количество мер соцподдержки для медработников реализуется в Подмосковье. Это и компенсация аренды, и предоставление земельных участков, и "Социальная ипотека". С начала года свидетельства получили 64 медработника, до конца года вручим еще 97", - приводятся в сообщении слова Стригунковой.
Программа "Социальная ипотека" действует в Подмосковье с 2016 года. Всего с начала ее реализации свои жилищные условия смогли улучшить более 2,5 тысячи специалистов в различных областях. В рамках льготы участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаЖильеИпотекальготная ипотека
 
 
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