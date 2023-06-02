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В некоторых районах Киева и области отключился свет - РИА Новости, 02.06.2023
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17:15 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/svet-1875840608.html
В некоторых районах Киева и области отключился свет
В некоторых районах Киева и области отключился свет - РИА Новости, 02.06.2023
В некоторых районах Киева и области отключился свет
Отключения света произошли в пяти районах Киева и Киевской области из-за грозы, сообщает в пятницу энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T17:15
2023-06-02T17:15
киев
киевская область
дтэк
электричество
в мире
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Отключения света произошли в пяти районах Киева и Киевской области из-за грозы, сообщает в пятницу энергохолдинг ДТЭК. "Из-за грозы уже есть частичные отключения в Подольском, Оболонском и Святошинском районах столицы и Фастовском и Бучанском районах Киевской области. Энергетики ДТЭК перешли в усиленный режим работы и работают 24/7, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия непогоды. Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании.
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киев, киевская область, дтэк, электричество, в мире
Киев, Киевская область, ДТЭК, Электричество, В мире
В некоторых районах Киева и области отключился свет

В пяти районах Киева и области произошло отключение света из-за грозы

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Отключения света произошли в пяти районах Киева и Киевской области из-за грозы, сообщает в пятницу энергохолдинг ДТЭК.
"Из-за грозы уже есть частичные отключения в Подольском, Оболонском и Святошинском районах столицы и Фастовском и Бучанском районах Киевской области. Энергетики ДТЭК перешли в усиленный режим работы и работают 24/7, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия непогоды. Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании.
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30 мая, 14:17
 
КиевКиевская областьДТЭКЭлектричествоВ мире
 
 
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