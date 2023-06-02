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США заявили о готовности придерживаться количественных ограничений по ДСНВ - РИА Новости, 02.06.2023
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16:46 02.06.2023 (обновлено: 17:09 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/ssha-1875830783.html
США заявили о готовности придерживаться количественных ограничений по ДСНВ
США заявили о готовности придерживаться количественных ограничений по ДСНВ - РИА Новости, 02.06.2023
США заявили о готовности придерживаться количественных ограничений по ДСНВ
США готовы придерживаться количественных ограничений ДСНВ-3, пока это делает РФ, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:46
2023-06-02T17:09
сша
россия
договор снв-3
джейк салливан
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. США готовы придерживаться количественных ограничений ДСНВ-3, пока это делает РФ, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая в американской Ассоциации по контролю над вооружениями."Заявляя о приостановке исполнения СНВ-3, Россия также выразила готовность придерживаться основных ограничений, содержащихся в договоре, подавая сигнал о потенциальном желании продолжать сохранять лимиты на стратегические ядерные вооружения до 2026 года. Мы согласны (с этим)", - сказал Салливан."Ни одна из наших стран не заинтересована в начале открытого соревнования в области стратегических ядерных сил. И мы готовы придерживаться центральных ограничений до тех пор, пока это делает Россия", - подчеркнул он.
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сша, россия, договор снв-3, джейк салливан, в мире
США, Россия, Договор СНВ-3, Джейк Салливан, В мире
США заявили о готовности придерживаться количественных ограничений по ДСНВ

Салливан заявил, что США готовы придерживаться ограничений по ДСНВ, пока это делает Россия

© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Charlie Riedel
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. США готовы придерживаться количественных ограничений ДСНВ-3, пока это делает РФ, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая в американской Ассоциации по контролю над вооружениями.
"Заявляя о приостановке исполнения СНВ-3, Россия также выразила готовность придерживаться основных ограничений, содержащихся в договоре, подавая сигнал о потенциальном желании продолжать сохранять лимиты на стратегические ядерные вооружения до 2026 года. Мы согласны (с этим)", - сказал Салливан.
"Ни одна из наших стран не заинтересована в начале открытого соревнования в области стратегических ядерных сил. И мы готовы придерживаться центральных ограничений до тех пор, пока это делает Россия", - подчеркнул он.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
США продолжат уведомлять Россию о пусках МБР, заявили в Белом доме
Вчера, 16:40
 
СШАРоссияДоговор СНВ-3Джейк СалливанВ мире
 
 
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