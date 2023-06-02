https://ria.ru/20230602/ssha-1875830783.html

США заявили о готовности придерживаться количественных ограничений по ДСНВ

США заявили о готовности придерживаться количественных ограничений по ДСНВ - РИА Новости, 02.06.2023

США заявили о готовности придерживаться количественных ограничений по ДСНВ

США готовы придерживаться количественных ограничений ДСНВ-3, пока это делает РФ, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая в... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T16:46

2023-06-02T16:46

2023-06-02T17:09

сша

россия

договор снв-3

джейк салливан

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. США готовы придерживаться количественных ограничений ДСНВ-3, пока это делает РФ, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая в американской Ассоциации по контролю над вооружениями."Заявляя о приостановке исполнения СНВ-3, Россия также выразила готовность придерживаться основных ограничений, содержащихся в договоре, подавая сигнал о потенциальном желании продолжать сохранять лимиты на стратегические ядерные вооружения до 2026 года. Мы согласны (с этим)", - сказал Салливан."Ни одна из наших стран не заинтересована в начале открытого соревнования в области стратегических ядерных сил. И мы готовы придерживаться центральных ограничений до тех пор, пока это делает Россия", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230602/mbr-1875828459.html

сша

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия, договор снв-3, джейк салливан, в мире