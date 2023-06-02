https://ria.ru/20230602/ssha-1875693730.html

США много лет рушат международную систему безопасности, заявили в Госдуме

США много лет рушат международную систему безопасности, заявили в Госдуме - РИА Новости, 02.06.2023

США много лет рушат международную систему безопасности, заявили в Госдуме

США много лет разрушают международную систему поддержания безопасности в мире целях получения односторонних преимуществ, сообщил депутат Госдумы от "Единой... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T09:06

2023-06-02T09:06

2023-06-02T09:06

россия

франция

великобритания

владимир путин

олег морозов

сергей рябков

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593885665_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_96012282c9115eb07382d9486756aa2b.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. США много лет разрушают международную систему поддержания безопасности в мире целях получения односторонних преимуществ, сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. США с 1 июня прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявило в четверг Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению госдепартамента США. "США много лет разрушают всю международную систему поддержания безопасности в мире целях получения односторонних преимуществ. Нам выбора не оставляют. Раз не хотят сохранить общий щит, надо оттачивать меч! Гиперзвук, ядерные движки, точность и неуязвимость - вот слагаемые нашего меча. У нас всего два варианта, начнись ядерная война: выиграть её или не проиграть. Американцы должны это накрепко усвоить", - рассказал Морозов РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

https://ria.ru/20230529/akty-1874804652.html

https://ria.ru/20230414/bezopasnost-1865276731.html

россия

франция

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, франция, великобритания, владимир путин, олег морозов, сергей рябков, нато, в мире