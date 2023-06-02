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США много лет рушат международную систему безопасности, заявили в Госдуме
США много лет рушат международную систему безопасности, заявили в Госдуме - РИА Новости, 02.06.2023
США много лет рушат международную систему безопасности, заявили в Госдуме
США много лет разрушают международную систему поддержания безопасности в мире целях получения односторонних преимуществ, сообщил депутат Госдумы от "Единой... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T09:06
2023-06-02T09:06
2023-06-02T09:06
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. США много лет разрушают международную систему поддержания безопасности в мире целях получения односторонних преимуществ, сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. США с 1 июня прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявило в четверг Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению госдепартамента США. "США много лет разрушают всю международную систему поддержания безопасности в мире целях получения односторонних преимуществ. Нам выбора не оставляют. Раз не хотят сохранить общий щит, надо оттачивать меч! Гиперзвук, ядерные движки, точность и неуязвимость - вот слагаемые нашего меча. У нас всего два варианта, начнись ядерная война: выиграть её или не проиграть. Американцы должны это накрепко усвоить", - рассказал Морозов РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
https://ria.ru/20230529/akty-1874804652.html
https://ria.ru/20230414/bezopasnost-1865276731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, великобритания, владимир путин, олег морозов, сергей рябков, нато, в мире
Россия, Франция, Великобритания, Владимир Путин, Олег Морозов, Сергей Рябков, НАТО, В мире
США много лет рушат международную систему безопасности, заявили в Госдуме
Морозов: США много лет рушат международную систему безопасности для получения преимуществ