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США много лет рушат международную систему безопасности, заявили в Госдуме - РИА Новости, 02.06.2023
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09:06 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/ssha-1875693730.html
США много лет рушат международную систему безопасности, заявили в Госдуме
США много лет рушат международную систему безопасности, заявили в Госдуме - РИА Новости, 02.06.2023
США много лет рушат международную систему безопасности, заявили в Госдуме
США много лет разрушают международную систему поддержания безопасности в мире целях получения односторонних преимуществ, сообщил депутат Госдумы от "Единой... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T09:06
2023-06-02T09:06
россия
франция
великобритания
владимир путин
олег морозов
сергей рябков
нато
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. США много лет разрушают международную систему поддержания безопасности в мире целях получения односторонних преимуществ, сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. США с 1 июня прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявило в четверг Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению госдепартамента США. "США много лет разрушают всю международную систему поддержания безопасности в мире целях получения односторонних преимуществ. Нам выбора не оставляют. Раз не хотят сохранить общий щит, надо оттачивать меч! Гиперзвук, ядерные движки, точность и неуязвимость - вот слагаемые нашего меча. У нас всего два варианта, начнись ядерная война: выиграть её или не проиграть. Американцы должны это накрепко усвоить", - рассказал Морозов РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
https://ria.ru/20230529/akty-1874804652.html
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россия, франция, великобритания, владимир путин, олег морозов, сергей рябков, нато, в мире
Россия, Франция, Великобритания, Владимир Путин, Олег Морозов, Сергей Рябков, НАТО, В мире
США много лет рушат международную систему безопасности, заявили в Госдуме

Морозов: США много лет рушат международную систему безопасности для получения преимуществ

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. США много лет разрушают международную систему поддержания безопасности в мире целях получения односторонних преимуществ, сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
США с 1 июня прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявило в четверг Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению госдепартамента США.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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29 мая, 13:03
"США много лет разрушают всю международную систему поддержания безопасности в мире целях получения односторонних преимуществ. Нам выбора не оставляют. Раз не хотят сохранить общий щит, надо оттачивать меч! Гиперзвук, ядерные движки, точность и неуязвимость - вот слагаемые нашего меча. У нас всего два варианта, начнись ядерная война: выиграть её или не проиграть. Американцы должны это накрепко усвоить", - рассказал Морозов РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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14 апреля, 12:14
 
РоссияФранцияВеликобританияВладимир ПутинОлег МорозовСергей РябковНАТОВ мире
 
 
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