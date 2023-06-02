https://ria.ru/20230602/sputnik-1875683436.html

КНДР осудила заявление генсека ООН о запуске северокорейского спутника

КНДР осудила заявление генсека ООН о запуске северокорейского спутника - РИА Новости, 02.06.2023

КНДР осудила заявление генсека ООН о запуске северокорейского спутника

МИД КНДР резко осудил заявление генсека ООН Антониу Гутерреша за осуждение попытки Пхеньяна запустить спутник, назвал его несправедливым и предвзятым, передает... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T05:56

2023-06-02T05:56

2023-06-02T05:56

в мире

сша

пхеньян

корейский полуостров

антониу гутерреш

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875234651_0:0:3252:1829_1920x0_80_0_0_e3d0e541d9bcb945459a424a6e4696a6.jpg

СЕУЛ, 2 июн – РИА Новости. МИД КНДР резко осудил заявление генсека ООН Антониу Гутерреша за осуждение попытки Пхеньяна запустить спутник, назвал его несправедливым и предвзятым, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Гутерреш ранее решительно осудил неудачный запуск военного спутника, осуществленный КНДР, и призвал Пхеньян прекратить такие действия и как можно скорее возобновить диалог с целью достижения прочного мира и полной, поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова. По его словам, любой запуск с использованием технологии баллистических ракет противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности. "Я решительно протестую против публикации генеральным секретарем ООН "заявления", критикующего запуск нашего военного разведывательного спутника, и решительно осуждаю этот ненадлежащий поступок, нарушающий естественное суверенное право КНДР как члена ООН, (расцениваю его) как крайне несправедливый, непропорциональный акт вмешательства во внутренние дела", - заявил глава департамента по делам международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су. Он отметил, что уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела являются основой духа ООН, и что если генсек ООН, 190 государств которой должны получать одинаковое отношение, хочет осудить только северокорейский запуск спутника, ему придется "подробно объяснить" причины такого осуждения. "Я готов терпеливо выслушать генерального секретаря ООН, если у него есть убедительная причина или довод, помимо нерациональных и притянутых за уши заявлений США и их сторонников о том, что запуски наших спутников нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН из-за использования технологий баллистических ракет. Однако в свете непропорциональной и предвзятой позиции, которую генеральный секретарь Гутерреш демонстрировал до сих пор в отношении проблемы Корейского полуострова, мы не надеемся на ответ, который удовлетворил бы наши вопросы и международного сообщества", - заявил Чо Чхоль Су. Он подчеркнул, что резолюции Совбеза ООН, включающие санкции в отношении законного права отдельных членов ООН на освоение космоса, являются результатом антипхеньянской политики США и их союзников и "всего лишь незаконными документами", нарушающими Устав ООН и другие международные законы". По словам дипломата, запуск разведывательного спутника необходим КНДР для защиты от военной угрозы со стороны США и их союзников и, соответственно, является осуществлением универсальных прав суверенного государства на оборону. "Мы продолжим реализовывать наши суверенные права, включая запуск военных разведывательных спутников, чтобы показать, что ООН не принадлежит США и что американское насилие, злоупотребление властью и односторонний подход не сработают в этом мире так легко. Даже у генерального секретаря ООН нет права или полномочий придираться к этому", - заявил чиновник. Он также посоветовал Гутеррешу вместо этого уделить больше "внимания и энергии" международной ситуации, которая требует решения. ЦТАК ранее сообщал, что 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был произведен запуск военного разведывательного спутника "Маллигён-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива. Государственное управление КНДР по освоению космоса пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск. Южная Корея осудила запуск спутника КНДР как провокацию и серьезное нарушение резолюций Совбеза ООН, а МИД страны ранее пообещал Пхеньяну "расплату" за попытки запустить спутник.

https://ria.ru/20230601/kndr-1875444415.html

https://ria.ru/20230601/kndr-1875444928.html

сша

пхеньян

корейский полуостров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, пхеньян, корейский полуостров, антониу гутерреш, оон