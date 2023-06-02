https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875880403.html

Спецоперация, 2 июня: при ударе по ПВО Украины назначенные объекты поражены

Спецоперация, 2 июня: при ударе по ПВО Украины назначенные объекты поражены - РИА Новости, 02.06.2023

Спецоперация, 2 июня: при ударе по ПВО Украины назначенные объекты поражены

Российская авиация в ночь с четверга на пятницу нанесла групповой удар по средствам ПВО Украины, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T21:56

2023-06-02T21:56

2023-06-02T22:07

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

украина

роман старовойт

василий анохин

александр богомаз

нато

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российская авиация в ночь с четверга на пятницу нанесла групповой удар по средствам ПВО Украины, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны России. В МО РФ уточнили, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 29 беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM. Ход спецоперацииРоссийские подразделения, добавили в ведомстве, уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 30 украинских боевиков, два пикапа, гаубицу "МСТА-Б", а также артиллерийскую систему М777 производства США. В МО России отметили, что российские военные за сутки поразили 96 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях. Потери украинской армии на донецком направлении за сутки составили свыше 50 боевиков и 14 единиц техники, включая две американские гаубицы M777 и одну самоходную установку Paladin, подчеркнули в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 130 боевиков. На купянском уничтожены три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубицы Д-30 и "Мста-Б". В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. На краснолиманском направлении уничтожено два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две гаубицы Д-20 и одна "Мста-Б". Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях, пояснили в Минобороны России, поразила до 150 украинских боевиков, пять единиц техники, включая одну наземную станцию управления беспилотниками. Командир самоходного орудия с позывным "Ураган" сообщил РИА Новости, что до 15 боевиков украинских войск вместе с расчетом БПЛА и тремя пикапами уничтожены после вскрытия их позиций на марьинском направлении. По информации военнослужащих артиллерийского полка 150-й дивизии, на марьинском направлении активно действовал взвод аэроразведки 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинских войск. После того как их удалось засечь с воздуха, они были уничтожены точными ударами самоходной установки МСТА-С. Командир подразделения батальона "Крым" рассказал журналистам, что подразделения российских войск практически ежедневно отражают атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Он подчеркнул, что украинские военные ежедневно пытаются прощупать оборону на запорожском направлении, отметив, что ситуация на его участке стабильно напряженная. Старший офицер батареи с позывным "Хоккеист" заявил РИА Новости, что артиллеристы ВС РФ ведут активную контрбатарейную борьбу с украинской артиллерией на севере ДНР, в том числе применяя самоходные пушки 2С5 "Гиацинт". Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сообщил РИА Новости, что украинские военные три раза пытались вернуть утраченные позиции на краснолиманском направлении, но после удара российской артиллерии понесли значительные потери. Обстрел территорий РФ и атака БПЛАГубернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале, что система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин написал в своем телеграм-канале, что два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области, критических повреждений, пожаров и пострадавших нет. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле приграничного с Украиной села Ломаковка Стародубского района, пострадавших нет. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что беспилотная авиационная система (БАС) самолетного типа упала, по уточненным данным, утром в пятницу в Кировском районе Калужской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что обстрелы Шебекинского округа со стороны украинских войск продолжаются. Позже он добавил, что сразу несколько населенных пунктов Белгородской области попали под украинский обстрел, погибли две женщины. Он также сообщил журналистам, что обстановка в Шебекино в пятницу спокойнее, чем накануне, когда на округ впервые упало более 850 снарядов, но возвращаться в город пока нельзя. В оперативном штабе Белгородской области сказали журналистам, что информация о новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион является фейковой. Обстановка в новых регионахГлава администрации Стаханова Сергей Жевлаков написал в своем телеграм-канале, что ребенок, раненный при обстреле Алмазной в ЛНР, скончался в больнице. Мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил на странице "ВКонтакте", что две женщины погибли, ребенок пострадал в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск. Глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале, что украинские войска нанесли удар по больничному городку в поселке Розовка Запорожской области. Он отметил, что украинские войска завершили формирование ударной группировки для начала контрнаступления на запорожском участке фронта и ждут команды. Затем он сказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда", что обстрел Бердянска украинскими войсками велся, предположительно, британскими ракетами Storm Shadow, есть пострадавшие, их точное количество уточняется. Украинские войска в пятницу нанесли удар по территории морского порта Бердянска. Брифинг ПесковаПресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам, что призыв Владимира Зеленского о вхождении Украины в НАТО говорит о неготовности и нежелании киевского режима решать проблему за столом переговоров. Он добавил, что Россия будет добиваться защиты своих интересов, это исключает расширение НАТО за счет Украины и непосредственное приближение альянса к границам РФ. Он отметил, что предпосылок для диалога по Украине нет, хотя вокруг все больше пока абстрактных, но рассуждений о мирном процессе. Международная обстановкаСпецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй на пресс-конференции по итогам европейского турне сказал, что сегодня стороны украинского конфликта сталкиваются с трудностями в проведении переговоров, но важно создавать условия для них, Китай готов это делать. Великобритания начнет обучение украинских пилотов в ближайшие недели, говорится в заявлении канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака, опубликованном на сайте правительства. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Блумберг призвал страны альянса наращивать производство боеприпасов, так как их запасы оскудели.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230602/ukraina-1875857525.html

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Наталья Макарова

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Минобороны об ударах российской авиации по средствам ПВО Украины Российская авиация ударила по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. "Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины", — заявили в ведомстве. 2023-06-02T21:56 true PT3M51S

Полет истребителя Су-35 ВКС России в зоне спецоперации Полет истребителя Су-35 ВКС России в зоне спецоперации 2023-06-02T21:56 true PT1M14S

Уничтожение украинских военных и расчета БПЛА на Марьинском направлении До 15 бойцов ВСУ вместе с расчетом БПЛА и тремя пикапами уничтожены после вскрытия их позиций на Марьинском направлении, сообщил РИА Новости командир самоходного орудия с позывным "Ураган" и предоставил эксклюзивные кадры. 2023-06-02T21:56 true PT0M41S

Жители Шебекино, размещенные в спорткомплексе "Белгород Арена" Жителей белгородского Шебекино временно разместили в спорткомплексе "Белгород Арена", с ними работают волонтеры, с детьми - аниматоры, передает корреспондент РИА Новости 2023-06-02T21:56 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белгородская область, украина, роман старовойт, василий анохин, александр богомаз, нато, су-25