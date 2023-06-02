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Минобороны показало видео воздушной дуэли в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:01 02.06.2023 (обновлено: 18:34 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875851428.html
Минобороны показало видео воздушной дуэли в зоне спецоперации
Минобороны показало видео воздушной дуэли в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.06.2023
Минобороны показало видео воздушной дуэли в зоне спецоперации
Минобороны показало видео уничтожения украинского самолета экипажем Су-35 ВКС России. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T18:01
2023-06-02T18:34
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
су-35
безопасность
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео уничтожения украинского самолета экипажем Су-35 ВКС России.Истребители с подвешенными ракетами различного класса патрулировали в заданном районе, прикрывая бомбардировочную и штурмовую авиацию."Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет противника", — уточнили в ведомстве.Ролик начинается с заправки Су-35, после чего самолет взлетел. Вскоре экипаж обнаружил цель и открыл огонь по воздушному судну противника.Кроме того, на видео попал момент возвращения истребителя на аэродром и посадки уже в ночное время.
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Полет истребителя Су-35 ВКС России в зоне спецоперации
Полет истребителя Су-35 ВКС России в зоне спецоперации
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россия, воздушно-космические силы россии, су-35, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-35, Безопасность
Минобороны показало видео воздушной дуэли в зоне спецоперации

Минобороны показало кадры уничтожения украинского самолета экипажем Су-35 ВКС России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео уничтожения украинского самолета экипажем Су-35 ВКС России.
Истребители с подвешенными ракетами различного класса патрулировали в заданном районе, прикрывая бомбардировочную и штурмовую авиацию.
«
"Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет противника", — уточнили в ведомстве.
Ролик начинается с заправки Су-35, после чего самолет взлетел. Вскоре экипаж обнаружил цель и открыл огонь по воздушному судну противника.
Кроме того, на видео попал момент возвращения истребителя на аэродром и посадки уже в ночное время.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-35Безопасность
 
 
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