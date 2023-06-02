https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875851428.html
Минобороны показало видео воздушной дуэли в зоне спецоперации
Минобороны показало видео воздушной дуэли в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.06.2023
Минобороны показало видео воздушной дуэли в зоне спецоперации
Минобороны показало видео уничтожения украинского самолета экипажем Су-35 ВКС России. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T18:01
2023-06-02T18:01
2023-06-02T18:34
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
су-35
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875852991_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_63e2c400d7da27a7a3720f25b79fd103.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео уничтожения украинского самолета экипажем Су-35 ВКС России.Истребители с подвешенными ракетами различного класса патрулировали в заданном районе, прикрывая бомбардировочную и штурмовую авиацию."Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет противника", — уточнили в ведомстве.Ролик начинается с заправки Су-35, после чего самолет взлетел. Вскоре экипаж обнаружил цель и открыл огонь по воздушному судну противника.Кроме того, на видео попал момент возвращения истребителя на аэродром и посадки уже в ночное время.
https://ria.ru/20230602/punkt-1875818171.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875852991_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5bb50574be38aa2976e14bfc948d47ba.jpg
Полет истребителя Су-35 ВКС России в зоне спецоперации
Полет истребителя Су-35 ВКС России в зоне спецоперации
2023-06-02T18:01
true
PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воздушно-космические силы россии, су-35, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-35, Безопасность
Минобороны показало видео воздушной дуэли в зоне спецоперации
Минобороны показало кадры уничтожения украинского самолета экипажем Су-35 ВКС России