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ВС России уничтожили более 30 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875784321.html
ВС России уничтожили более 30 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили более 30 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.06.2023
ВС России уничтожили более 30 украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубицу "МСТА-Б", а также... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:26
2023-06-02T14:26
специальная военная операция на украине
россия
сша
безопасность
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубицу "МСТА-Б", а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили более 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица "МСТА-Б", а также артиллерийская система М777 производства США, - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875780458.html
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Дарья Буймова
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россия, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность
ВС России уничтожили более 30 украинских военных на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 30 украинских военных на Херсонском направлении

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования
240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубицу "МСТА-Б", а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили более 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица "МСТА-Б", а также артиллерийская система М777 производства США, - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Российские ПВО сбили в Херсонской области украинский Су-25
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