https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875784321.html
ВС России уничтожили более 30 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили более 30 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.06.2023
ВС России уничтожили более 30 украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубицу "МСТА-Б", а также... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:26
2023-06-02T14:26
2023-06-02T14:26
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубицу "МСТА-Б", а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили более 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица "МСТА-Б", а также артиллерийская система М777 производства США, - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875780458.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность
ВС России уничтожили более 30 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 30 украинских военных на Херсонском направлении
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубицу "МСТА-Б", а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили более 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица "МСТА-Б", а также артиллерийская система М777 производства США, - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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