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Российские ПВО сбили в Херсонской области украинский Су-25 - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 02.06.2023 (обновлено: 14:26 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875780458.html
Российские ПВО сбили в Херсонской области украинский Су-25
Российские ПВО сбили в Херсонской области украинский Су-25 - РИА Новости, 02.06.2023
Российские ПВО сбили в Херсонской области украинский Су-25
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Золотая Балка в Херсонской области, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:10
2023-06-02T14:26
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
су-25
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Золотая Балка в Херсонской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.&quot;Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины&quot;, - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 431 украинский военный самолёт самолет, 235 вертолетов, 4436 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9356 танков и других боевых бронированных машин, 1108 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4971 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10598 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , россия, су-25, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Су-25, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Российские ПВО сбили в Херсонской области украинский Су-25

Минобороны: ПВО России сбили в районе Золотой Балки в Херсонской области украинский Су-25

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования
Работа зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Золотая Балка в Херсонской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
«

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 431 украинский военный самолёт самолет, 235 вертолетов, 4436 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9356 танков и других боевых бронированных машин, 1108 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4971 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10598 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияСу-25УкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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