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Российские ПВО сбили в Херсонской области украинский Су-25
Российские ПВО сбили в Херсонской области украинский Су-25 - РИА Новости, 02.06.2023
Российские ПВО сбили в Херсонской области украинский Су-25
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Золотая Балка в Херсонской области, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:10
2023-06-02T14:10
2023-06-02T14:26
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
су-25
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Золотая Балка в Херсонской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 431 украинский военный самолёт самолет, 235 вертолетов, 4436 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9356 танков и других боевых бронированных машин, 1108 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4971 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10598 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские ПВО сбили в Херсонской области украинский Су-25
Минобороны: ПВО России сбили в районе Золотой Балки в Херсонской области украинский Су-25