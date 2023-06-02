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Российские военные уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области - РИА Новости, 02.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 02.06.2023 (обновлено: 14:39 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875780363.html
Российские военные уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области
Российские военные уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области - РИА Новости, 02.06.2023
Российские военные уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области
В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов бригады тероборны, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:10
2023-06-02T14:39
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов бригады тероборны, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230602/poteri-1875780579.html
харьковская область
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Дарья Буймова
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харьковская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Безопасность
Российские военные уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области

Минобороны: российские военные уничтожили склад боеприпасов бригады украинской теробороны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России загружают снаряд в РСЗХО "Торнадо-Г"
Военнослужащие Вооруженных сил России загружают снаряд в РСЗХО Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России загружают снаряд в РСЗХО "Торнадо-Г". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов бригады тероборны, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны", - сказали в ведомстве.
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС России - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Вчера, 14:10
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияБезопасность
 
 
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