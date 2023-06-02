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На Краснолиманском направлении ВСУ сделали три попытки вернуть позиции
На Краснолиманском направлении ВСУ сделали три попытки вернуть позиции - РИА Новости, 02.06.2023
На Краснолиманском направлении ВСУ сделали три попытки вернуть позиции
Украинские военные три раза пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, но после удара российской артиллерии понесли значительные... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T07:58
2023-06-02T07:58
2023-06-02T07:58
специальная военная операция на украине
рубежное
кременная
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинские военные три раза пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, но после удара российской артиллерии понесли значительные потери, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. "На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества подразделения 67 механизированной бригады ВСУ предприняли три попытки вернуть утраченные позиции. В результате нанесения огневого поражения артиллерией группировки войск "Центр" противник понес значительные потери и отошел. Расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", "Тор-М1" уничтожили реактивный снаряд типа HIMARS и БПЛА националистов в районе населенных пунктов Рубежное и Житловка. Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам сосредоточения живой силы и огневых средств противника в районах Серебрянка, Кременная, Червоная Диброва", - сказал Савчук.
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рубежное, кременная, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Рубежное, Кременная, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Краснолиманском направлении ВСУ сделали три попытки вернуть позиции
Минобороны: на Краснолиманском направлении ВСУ сделали три попытки вернуть позиции