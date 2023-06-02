https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875681581.html

ВС России на Запорожском направлении ежедневно отражают атаки ДРГ

ВС России на Запорожском направлении ежедневно отражают атаки ДРГ - РИА Новости, 02.06.2023

ВС России на Запорожском направлении ежедневно отражают атаки ДРГ

Подразделения российских войск практически ежедневно отражают атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), рассказал журналистам командир... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T05:04

2023-06-02T05:04

2023-06-02T09:19

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл), 2 июн - РИА Новости. Подразделения российских войск практически ежедневно отражают атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), рассказал журналистам командир подразделения батальона "Крым". "Вылазки ДРГ в основном проходят либо рано утром, либо на закате, но проходят они практически каждый день, но вчера их не было: им подвозили "бэка" (боекомплект), мы и парни-артиллеристы по ним отработали, хорошо разбили их. Они прощупывают слабые места, но мы не даем им это делать и подавляем огнем", - сказал командир. Он отметил, что подразделение готово встретить наступление противника. "В случае контрнаступления мы готовы. Мы готовы и сами наступать. А их контрнаступление, если оно и начнется, то закончится на этой территории, так как здесь ребята с опытом и все налажено, где надо - накопано", - добавил он.

https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875683311.html

https://ria.ru/20230602/rasstrel-1875679683.html

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Командир батальона "Крым" о ежедневном отражении атак украинских ДРГ Подразделения российских войск практически ежедневно отражают атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, рассказал командир подразделения батальона "Крым" 2023-06-02T05:04 true PT2M06S

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вооруженные силы рф, безопасность