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ВС России на Запорожском направлении ежедневно отражают атаки ДРГ - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 02.06.2023 (обновлено: 09:19 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875681581.html
ВС России на Запорожском направлении ежедневно отражают атаки ДРГ
ВС России на Запорожском направлении ежедневно отражают атаки ДРГ - РИА Новости, 02.06.2023
ВС России на Запорожском направлении ежедневно отражают атаки ДРГ
Подразделения российских войск практически ежедневно отражают атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), рассказал журналистам командир... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T05:04
2023-06-02T09:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл), 2 июн - РИА Новости. Подразделения российских войск практически ежедневно отражают атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), рассказал журналистам командир подразделения батальона "Крым". "Вылазки ДРГ в основном проходят либо рано утром, либо на закате, но проходят они практически каждый день, но вчера их не было: им подвозили "бэка" (боекомплект), мы и парни-артиллеристы по ним отработали, хорошо разбили их. Они прощупывают слабые места, но мы не даем им это делать и подавляем огнем", - сказал командир. Он отметил, что подразделение готово встретить наступление противника. "В случае контрнаступления мы готовы. Мы готовы и сами наступать. А их контрнаступление, если оно и начнется, то закончится на этой территории, так как здесь ребята с опытом и все налажено, где надо - накопано", - добавил он.
https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875683311.html
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Командир батальона "Крым" о ежедневном отражении атак украинских ДРГ
Подразделения российских войск практически ежедневно отражают атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, рассказал командир подразделения батальона "Крым"
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вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России на Запорожском направлении ежедневно отражают атаки ДРГ

Российский боец: ВС России на Запорожском направлении ежедневно отражают атаки ДРГ

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл), 2 июн - РИА Новости. Подразделения российских войск практически ежедневно отражают атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), рассказал журналистам командир подразделения батальона "Крым".
"Вылазки ДРГ в основном проходят либо рано утром, либо на закате, но проходят они практически каждый день, но вчера их не было: им подвозили "бэка" (боекомплект), мы и парни-артиллеристы по ним отработали, хорошо разбили их. Они прощупывают слабые места, но мы не даем им это делать и подавляем огнем", - сказал командир.
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Он отметил, что подразделение готово встретить наступление противника.
"В случае контрнаступления мы готовы. Мы готовы и сами наступать. А их контрнаступление, если оно и начнется, то закончится на этой территории, так как здесь ребята с опытом и все налажено, где надо - накопано", - добавил он.
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