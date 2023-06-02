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Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 02.06.2023
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13:33 02.06.2023 (обновлено: 13:41 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/soveschanie-1875769263.html
Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 02.06.2023
Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы развития межнациональных отношений и безопасности. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:33
2023-06-02T13:41
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы развития межнациональных отношений и безопасности."Вы знаете, что совсем недавно в рамках соответствующего Совета при Президенте мы с коллегами занимались вопросами межнациональных отношений в стране. Для Российской Федерации это вопросы чрезвычайно важные, имея в виду, что у нас 190 этносов проживает в стране. Сегодня этими же вопросами мы и займёмся применительно к обеспечению безопасности России", - сказал он.
https://ria.ru/20230226/putin-1854377654.html
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза

Путин предложил обсудить развитие межнациональных отношений с постоянными членами Совбеза

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы развития межнациональных отношений и безопасности.
"Вы знаете, что совсем недавно в рамках соответствующего Совета при Президенте мы с коллегами занимались вопросами межнациональных отношений в стране. Для Российской Федерации это вопросы чрезвычайно важные, имея в виду, что у нас 190 этносов проживает в стране. Сегодня этими же вопросами мы и займёмся применительно к обеспечению безопасности России", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
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Владимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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