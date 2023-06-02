https://ria.ru/20230602/soglashenie-1875872106.html
В Подмосковье подписали соглашение о строительстве наукограда в Протвино
В Подмосковье подписали соглашение о строительстве наукограда в Протвино - РИА Новости, 02.06.2023
В Подмосковье подписали соглашение о строительстве наукограда в Протвино
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве - его целью станет... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T20:39
2023-06-02T20:39
2023-06-02T20:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
михаил ковальчук
курчатовский институт
протвино
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве - его целью станет построение в Протвино уникального ускорителя, научного городка и создание биотехнологического кластера с центром ядерной медицины, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "На базе Института физики высоких энергий имени А.А. Логунова (ИФВЭ) в соответствии с распоряжением Правительства РФ будет реализован научный проект "СИЛА". Кроме строительства синхротрона-лазера, здесь создадут комфортные условия для жизни и работы ученых - начиная от передового оборудования до жилья и объектов социальной инфраструктуры. Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации этого масштабного проекта сегодня подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук", - говорится в сообщении. Названный проект станет центром исследовательской инфраструктуры с базой в Протвино. По завершении он позволит получать уникальные данные о структуре и свойствах вещества на уровне отдельных атомов. "Такое глубокое изучение структуры и свойств вещества необходимо для создания революционных, прорывных технологий в новом материаловедении медицины, фармакологии, сельском хозяйстве, микробиологической и пищевой промышленности, энергетике, IT-области. Пользоваться синхротронным комплексом с рентгеновским лазером смогут порядка 200 научно-образовательных организаций и 50 организаций реального сектора экономики", - отмечается в документе. Для успешной работы над проектом губернатор обратил внимание на необходимость формирования определенной инфраструктуры, которая позволит привлечь к данному проекту в Подмосковье лучшие кадры. "Через месяц мы определим то, что необходимо в первую очередь для работы института, для жизни человека – это и жилье, и гостиница, и благоустройство, и усиление послешкольной программы. Все это имеет значение", - приводит пресс-служба слова Воробьева.
https://ria.ru/20230602/dolgoprudnyy-1875725031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, михаил ковальчук, курчатовский институт, протвино
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт, Протвино
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве - его целью станет построение в Протвино уникального ускорителя, научного городка и создание биотехнологического кластера с центром ядерной медицины, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"На базе Института физики высоких энергий имени А.А. Логунова (ИФВЭ) в соответствии с распоряжением Правительства РФ
будет реализован научный проект "СИЛА". Кроме строительства синхротрона-лазера, здесь создадут комфортные условия для жизни и работы ученых - начиная от передового оборудования до жилья и объектов социальной инфраструктуры. Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации этого масштабного проекта сегодня подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук", - говорится в сообщении.
Названный проект станет центром исследовательской инфраструктуры с базой в Протвино. По завершении он позволит получать уникальные данные о структуре и свойствах вещества на уровне отдельных атомов.
"Такое глубокое изучение структуры и свойств вещества необходимо для создания революционных, прорывных технологий в новом материаловедении медицины, фармакологии, сельском хозяйстве, микробиологической и пищевой промышленности, энергетике, IT-области. Пользоваться синхротронным комплексом с рентгеновским лазером смогут порядка 200 научно-образовательных организаций и 50 организаций реального сектора экономики", - отмечается в документе.
Для успешной работы над проектом губернатор обратил внимание на необходимость формирования определенной инфраструктуры, которая позволит привлечь к данному проекту в Подмосковье лучшие кадры. "Через месяц мы определим то, что необходимо в первую очередь для работы института, для жизни человека – это и жилье, и гостиница, и благоустройство, и усиление послешкольной программы. Все это имеет значение", - приводит пресс-служба слова Воробьева.
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