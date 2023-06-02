https://ria.ru/20230602/slovakiya-1875772701.html

В Словакии разразился скандал из-за слежки за чиновниками

В Словакии разразился скандал из-за слежки за чиновниками - РИА Новости, 02.06.2023

В Словакии разразился скандал из-за слежки за чиновниками

Программное обеспечение для борьбы с утечкой внутренних документов тайно установили на компьютерах сотрудников генеральной прокуратуры Словакии, сообщил в... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T13:43

2023-06-02T13:43

2023-06-02T13:49

в мире

словакия

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БРАТИСЛАВА, 2 июн - РИА Новости. Программное обеспечение для борьбы с утечкой внутренних документов тайно установили на компьютерах сотрудников генеральной прокуратуры Словакии, сообщил в пятницу словацкий портал sme.sk. "Защитное программное обеспечение, которое должно противодействовать утечке внутренних документов, установил на компьютеры в прокуратуре ее шеф Марош Жилинка (генеральный прокурор Словакии - ред.). Систему долго тестировали без ведома самих прокуроров. Когда они об этом узнали, то стали требовать информацию о том, насколько их компьютеры контролируются и что происходит с данными о них дальше", - пишет издание. По данным портала, система в полной мере работает с мая. В генеральной прокуратуре не стали комментировать информацию о новом программном обеспечении, в ведомстве лишь заверили, что все меры в целях кибербезопасности принимаются в соответствии с законом. "Система способна отслеживать активность прокуроров при работе с компьютером и в ходе электронной коммуникации. Например, она может отслеживать и оценивать, какие страницы прокурор на компьютере посещает и сколько времени проводит на них", - пишет sme.sk. Приоритетной же задачей для программного обеспечения, направленного на предотвращение утечки документов через электронную почту или USB-накопители, является отслеживание перемещения файлов с определенными ключевыми словами - "приговор", "допрос", "номер счета" или "номер паспорта", отмечает портал.

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872733124.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, словакия