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В Словакии разразился скандал из-за слежки за чиновниками
В Словакии разразился скандал из-за слежки за чиновниками - РИА Новости, 02.06.2023
В Словакии разразился скандал из-за слежки за чиновниками
Программное обеспечение для борьбы с утечкой внутренних документов тайно установили на компьютерах сотрудников генеральной прокуратуры Словакии, сообщил в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:43
2023-06-02T13:43
2023-06-02T13:49
в мире
словакия
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БРАТИСЛАВА, 2 июн - РИА Новости. Программное обеспечение для борьбы с утечкой внутренних документов тайно установили на компьютерах сотрудников генеральной прокуратуры Словакии, сообщил в пятницу словацкий портал sme.sk. "Защитное программное обеспечение, которое должно противодействовать утечке внутренних документов, установил на компьютеры в прокуратуре ее шеф Марош Жилинка (генеральный прокурор Словакии - ред.). Систему долго тестировали без ведома самих прокуроров. Когда они об этом узнали, то стали требовать информацию о том, насколько их компьютеры контролируются и что происходит с данными о них дальше", - пишет издание. По данным портала, система в полной мере работает с мая. В генеральной прокуратуре не стали комментировать информацию о новом программном обеспечении, в ведомстве лишь заверили, что все меры в целях кибербезопасности принимаются в соответствии с законом. "Система способна отслеживать активность прокуроров при работе с компьютером и в ходе электронной коммуникации. Например, она может отслеживать и оценивать, какие страницы прокурор на компьютере посещает и сколько времени проводит на них", - пишет sme.sk. Приоритетной же задачей для программного обеспечения, направленного на предотвращение утечки документов через электронную почту или USB-накопители, является отслеживание перемещения файлов с определенными ключевыми словами - "приговор", "допрос", "номер счета" или "номер паспорта", отмечает портал.
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872733124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия
В Словакии разразился скандал из-за слежки за чиновниками
В генпрокуратуре Словакии тайно установили ПО для слежки за сотрудниками
БРАТИСЛАВА, 2 июн - РИА Новости.
Программное обеспечение для борьбы с утечкой внутренних документов тайно установили на компьютерах сотрудников генеральной прокуратуры Словакии, сообщил в пятницу словацкий портал sme.sk
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"Защитное программное обеспечение, которое должно противодействовать утечке внутренних документов, установил на компьютеры в прокуратуре ее шеф Марош Жилинка (генеральный прокурор Словакии - ред.). Систему долго тестировали без ведома самих прокуроров. Когда они об этом узнали, то стали требовать информацию о том, насколько их компьютеры контролируются и что происходит с данными о них дальше", - пишет издание.
По данным портала, система в полной мере работает с мая. В генеральной прокуратуре не стали комментировать информацию о новом программном обеспечении, в ведомстве лишь заверили, что все меры в целях кибербезопасности принимаются в соответствии с законом.
"Система способна отслеживать активность прокуроров при работе с компьютером и в ходе электронной коммуникации. Например, она может отслеживать и оценивать, какие страницы прокурор на компьютере посещает и сколько времени проводит на них", - пишет sme.sk.
Приоритетной же задачей для программного обеспечения, направленного на предотвращение утечки документов через электронную почту или USB-накопители, является отслеживание перемещения файлов с определенными ключевыми словами - "приговор", "допрос", "номер счета" или "номер паспорта", отмечает портал.
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