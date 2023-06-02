https://ria.ru/20230602/sledstvie-1875672544.html
СК займется расследованием очередных преступлений украинской армии
СК займется расследованием очередных преступлений украинской армии - РИА Новости, 02.06.2023
СК займется расследованием очередных преступлений украинской армии
Следственный комитет России будет расследовать очередные преступления украинской армии, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T00:32
2023-06-02T00:32
2023-06-02T00:32
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
горловка
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать очередные преступления украинской армии, сообщается в телеграм-канале ведомства. В частности, СК РФ расследует дело об атаке беспилотника в Белгородской области, при крушении которого были ранены два человека. Также ведомство даст правовую оценку обстрелам со стороны ВСУ территорий населенных пунктов Горловка и Новая Каховка, при которых пострадал ребенок и погиб мирный житель. Добавляется, жительница Артемовска, выступая в интервью для социальных медиа, заявила о том, что украинские военные стреляли в нее, когда она пыталась спасти документы из своего горящего дома. Следственный комитет, как сообщается, установит все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230601/banderovtsy-1875444180.html
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россия
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россия, белгородская область, горловка, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Горловка, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Общество
СК займется расследованием очередных преступлений украинской армии
СК займется расследованием очередных преступлений украинской армии