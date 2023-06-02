https://ria.ru/20230602/shtrafy-1875867287.html
В Ярославской области грузоперевозчиков оштрафовали на 111 миллионов рублей
В Ярославской области грузоперевозчиков оштрафовали на 111 миллионов рублей - РИА Новости, 02.06.2023
В Ярославской области грузоперевозчиков оштрафовали на 111 миллионов рублей
Большегрузам, нарушающим правила движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта в Ярославской области, выписаны штрафы на 111,2 миллиона рублей, сообщило РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T19:50
2023-06-02T19:50
2023-06-02T19:50
общество
костромская область
михаил евраев
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Большегрузам, нарушающим правила движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта в Ярославской области, выписаны штрафы на 111,2 миллиона рублей, сообщило правительство региона. "По поручению губернатора Михаила Евраева в регионе усилены профилактические рейды по выявлению грузоперевозчиков, нарушающих правила движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта… Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму 111,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что эти средства поступят в областной бюджет. "Миллиарды рублей ежегодно мы тратим на строительство и капитальные ремонты наших дорог, уделяя большое внимание качеству работ. Но если по ним будут регулярно ездить большегрузы с серьезным перевесом, то покрытие будет разрушаться. Поэтому мы намерены установить автоматические пункты весогабаритного контроля по всей области, на всех ключевых дорогах", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Все нарушения, как отмечает правительство области, выявлены благодаря автоматическим пунктам весогабаритного контроля. Их установке уделяет большое значение губернатор Михаил Евраев. В результате новые пункты контроля появятся в первоочередном порядке на дорогах опорной сети, формирующих межрегиональные транспортные коридоры, в том числе в сторону Тверской, Владимирской, Вологодской и Костромской областей.
https://ria.ru/20230516/transport-1872205709.html
https://ria.ru/20230408/dorogi-1863998909.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, костромская область, михаил евраев, ярославская область
Общество, Костромская область, Михаил Евраев, Ярославская область
В Ярославской области грузоперевозчиков оштрафовали на 111 миллионов рублей
Большегрузы-нарушители в Ярославской области оштрафованы на 111,2 миллиона рублей