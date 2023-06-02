https://ria.ru/20230602/shtrafy-1875867287.html

В Ярославской области грузоперевозчиков оштрафовали на 111 миллионов рублей

В Ярославской области грузоперевозчиков оштрафовали на 111 миллионов рублей - РИА Новости, 02.06.2023

В Ярославской области грузоперевозчиков оштрафовали на 111 миллионов рублей

Большегрузам, нарушающим правила движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта в Ярославской области, выписаны штрафы на 111,2 миллиона рублей, сообщило РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T19:50

2023-06-02T19:50

2023-06-02T19:50

общество

костромская область

михаил евраев

ярославская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737614615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f460f282323614b952c985e2d60f8575.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Большегрузам, нарушающим правила движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта в Ярославской области, выписаны штрафы на 111,2 миллиона рублей, сообщило правительство региона. "По поручению губернатора Михаила Евраева в регионе усилены профилактические рейды по выявлению грузоперевозчиков, нарушающих правила движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта… Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму 111,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что эти средства поступят в областной бюджет. "Миллиарды рублей ежегодно мы тратим на строительство и капитальные ремонты наших дорог, уделяя большое внимание качеству работ. Но если по ним будут регулярно ездить большегрузы с серьезным перевесом, то покрытие будет разрушаться. Поэтому мы намерены установить автоматические пункты весогабаритного контроля по всей области, на всех ключевых дорогах", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Все нарушения, как отмечает правительство области, выявлены благодаря автоматическим пунктам весогабаритного контроля. Их установке уделяет большое значение губернатор Михаил Евраев. В результате новые пункты контроля появятся в первоочередном порядке на дорогах опорной сети, формирующих межрегиональные транспортные коридоры, в том числе в сторону Тверской, Владимирской, Вологодской и Костромской областей.

https://ria.ru/20230516/transport-1872205709.html

https://ria.ru/20230408/dorogi-1863998909.html

костромская область

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, костромская область, михаил евраев, ярославская область