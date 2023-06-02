https://ria.ru/20230602/shoubiz-1875751507.html

Гражданство Земфиры*, живот Киркорова и концерты Арбениной: новости шоубиза

Гражданство Земфиры*, живот Киркорова и концерты Арбениной: новости шоубиза - РИА Новости, 02.06.2023

Гражданство Земфиры*, живот Киркорова и концерты Арбениной: новости шоубиза

Земфира* оправдалась за свое гражданство, Диана Арбенина надеется выступить в Москве, Филипп Киркоров пошел в клинику, а Ваня Дмитриенко не смог найти деньги на метро. Новый дайджест о шоу-бизнесе в подкасте РИА Новости "Роман о шоубизе".

2023-06-02T14:00

2023-06-02T14:00

2023-06-02T14:00

роман о шоубизе

земфира

филипп киркоров

диана арбенина

яндекс.музыка

google

telegram

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875756095_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_a1707699d1fbff14b99c5760f3b57b31.png

Гражданство Земфиры*, живот Киркорова и концерты Арбениной: новости шоубиза Земфира* оправдалась за свое гражданство, Диана Арбенина надеется выступить в Москве, Филипп Киркоров пошел в клинику, а Ваня Дмитриенко не смог найти деньги на метро. Новый дайджест о шоу-бизнесе в подкасте РИА Новости "Роман о шоубизе". audio/mpeg

Гражданство Земфиры*, живот Киркорова и концерты Арбениной: новости шоубиза Земфира* оправдалась за свое гражданство, Диана Арбенина надеется выступить в Москве, Филипп Киркоров пошел в клинику, а Ваня Дмитриенко не смог найти деньги на метро. Новый дайджест о шоу-бизнесе в подкасте РИА Новости "Роман о шоубизе". audio/mpeg

В этом эпизоде шеф-редактор отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Роман Харрасов рассказывает:1. Есть ли у Земфиры* французское гражданство?2. Состоится ли концерт Дианы Арбениной в Москве?3. Зачем Филипп Киркоров обратился в клинику?4. Как Ваня Дмитриенко потерял миллион рублей?5. Какие изменения произошли на съемках продолжения "Секса в большом городе"?*Признана Минюстом иноагентом________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земфира, филипп киркоров, диана арбенина, яндекс.музыка, google, telegram, москва, аудио