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Гражданство Земфиры*, живот Киркорова и концерты Арбениной: новости шоубиза
Гражданство Земфиры*, живот Киркорова и концерты Арбениной: новости шоубиза - РИА Новости, 02.06.2023
Гражданство Земфиры*, живот Киркорова и концерты Арбениной: новости шоубиза
Земфира* оправдалась за свое гражданство, Диана Арбенина надеется выступить в Москве, Филипп Киркоров пошел в клинику, а Ваня Дмитриенко не смог найти деньги на метро. Новый дайджест о шоу-бизнесе в подкасте РИА Новости "Роман о шоубизе".
2023-06-02T14:00
2023-06-02T14:00
2023-06-02T14:00
роман о шоубизе
земфира
филипп киркоров
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Гражданство Земфиры*, живот Киркорова и концерты Арбениной: новости шоубиза
Земфира* оправдалась за свое гражданство, Диана Арбенина надеется выступить в Москве, Филипп Киркоров пошел в клинику, а Ваня Дмитриенко не смог найти деньги на метро. Новый дайджест о шоу-бизнесе в подкасте РИА Новости "Роман о шоубизе".
audio/mpeg
Гражданство Земфиры*, живот Киркорова и концерты Арбениной: новости шоубиза
Земфира* оправдалась за свое гражданство, Диана Арбенина надеется выступить в Москве, Филипп Киркоров пошел в клинику, а Ваня Дмитриенко не смог найти деньги на метро. Новый дайджест о шоу-бизнесе в подкасте РИА Новости "Роман о шоубизе".
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Роман Харрасов рассказывает:1. Есть ли у Земфиры* французское гражданство?2. Состоится ли концерт Дианы Арбениной в Москве?3. Зачем Филипп Киркоров обратился в клинику?4. Как Ваня Дмитриенко потерял миллион рублей?5. Какие изменения произошли на съемках продолжения "Секса в большом городе"?*Признана Минюстом иноагентом________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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земфира, филипп киркоров, диана арбенина, яндекс.музыка, google, telegram, москва, аудио
Роман о шоубизе, Земфира, Филипп Киркоров, Диана Арбенина, Яндекс.Музыка, Google, Telegram, Москва
Гражданство Земфиры*, живот Киркорова и концерты Арбениной: новости шоубиза
Земфира* оправдалась за свое гражданство, Диана Арбенина надеется выступить в Москве, Филипп Киркоров пошел в клинику, а Ваня Дмитриенко не смог найти деньги на метро. Новый дайджест о шоу-бизнесе в подкасте РИА Новости "Роман о шоубизе".