https://ria.ru/20230602/shebekino-1875871574.html
Жители Шебекино рассказали, что эвакуирующихся обеспечили всем необходимым
Жители Шебекино рассказали, что эвакуирующихся обеспечили всем необходимым - РИА Новости, 02.06.2023
Жители Шебекино рассказали, что эвакуирующихся обеспечили всем необходимым
Жителей, покидающих белгородский город Шебекино, обеспечили всеми вещами, которые нужны в быту, и организовали их детям досуг, рассказала РИА Новости местная... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T20:33
2023-06-02T20:33
2023-06-02T23:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
шебекино
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875882019_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_de695beea268a2b8bd2a019ddcb393e7.jpg
БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Жителей, покидающих белгородский город Шебекино, обеспечили всеми вещами, которые нужны в быту, и организовали их детям досуг, рассказала РИА Новости местная жительница Марина Дударева. "Что меня удивило: даже кошачий корм, туалет - все это бесплатно. Зубная паста… Всего, что у людей нет… Вы не идете в магазин, все нам дали. Кому полотенца… тапочки, халаты", - рассказала Марина.Марина приехала в ПВР с мамой. Другие люди эвакуировались с детьми. Им здесь не дают скучать - с ними играют аниматоры. Родители тем временем рассуждают, что им делать дальше. "Волнует момент, что может быть распределение далеко, в другой город, и вдруг это затянется", - рассказала Марина. Женщина объясняет, что многие не хотят уезжать. У кого-то в Белгородской области пожилые родители, у других в Шебекино остались домашние животные, третьи просто не готовы расстаться с домом надолго. Регулярно обстреливаемый со стороны ВСУ приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
https://ria.ru/20230602/shebekino-1875835636.html
https://ria.ru/20230602/shebekino-1875735000.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875882019_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4f81144d6d26f433014563928ecfe027.jpg
Жительница Шебекино про обстановку в городе после обстрелов
Жительница белгородского Шебекино рассказала РИА Новости об обстановке в городе после обстрелов, она прибыла в пункт временного размещения в Белгород с котенком. Здесь шебекинцам, по ее словам, предоставляют все необходимое, даже корм для животных.
2023-06-02T20:33
true
PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, шебекино, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Шебекино, Белгородская область
Жители Шебекино рассказали, что эвакуирующихся обеспечили всем необходимым
Жительница Шебекино рассказала, что покидающих город обеспечили всем необходимым