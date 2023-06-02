https://ria.ru/20230602/shebekino-1875871574.html

Жители Шебекино рассказали, что эвакуирующихся обеспечили всем необходимым

Жители Шебекино рассказали, что эвакуирующихся обеспечили всем необходимым - РИА Новости, 02.06.2023

Жители Шебекино рассказали, что эвакуирующихся обеспечили всем необходимым

Жителей, покидающих белгородский город Шебекино, обеспечили всеми вещами, которые нужны в быту, и организовали их детям досуг, рассказала РИА Новости местная... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T20:33

2023-06-02T20:33

2023-06-02T23:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

шебекино

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Жителей, покидающих белгородский город Шебекино, обеспечили всеми вещами, которые нужны в быту, и организовали их детям досуг, рассказала РИА Новости местная жительница Марина Дударева. "Что меня удивило: даже кошачий корм, туалет - все это бесплатно. Зубная паста… Всего, что у людей нет… Вы не идете в магазин, все нам дали. Кому полотенца… тапочки, халаты", - рассказала Марина.Марина приехала в ПВР с мамой. Другие люди эвакуировались с детьми. Им здесь не дают скучать - с ними играют аниматоры. Родители тем временем рассуждают, что им делать дальше. "Волнует момент, что может быть распределение далеко, в другой город, и вдруг это затянется", - рассказала Марина. Женщина объясняет, что многие не хотят уезжать. У кого-то в Белгородской области пожилые родители, у других в Шебекино остались домашние животные, третьи просто не готовы расстаться с домом надолго. Регулярно обстреливаемый со стороны ВСУ приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.

https://ria.ru/20230602/shebekino-1875835636.html

https://ria.ru/20230602/shebekino-1875735000.html

шебекино

белгородская область

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Жительница Шебекино про обстановку в городе после обстрелов Жительница белгородского Шебекино рассказала РИА Новости об обстановке в городе после обстрелов, она прибыла в пункт временного размещения в Белгород с котенком. Здесь шебекинцам, по ее словам, предоставляют все необходимое, даже корм для животных. 2023-06-02T20:33 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, шебекино, белгородская область