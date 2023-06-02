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При украинском обстреле села в Шебекинском округе пострадали два человека
При украинском обстреле села в Шебекинском округе пострадали два человека - РИА Новости, 02.06.2023
При украинском обстреле села в Шебекинском округе пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T18:38
2023-06-02T18:38
2023-06-02T18:39
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
шебекино
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 2 июн – РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Новой Таволжанке после прилета 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя. У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго - контузия. Сейчас их вывозят на бронеавтомобиле в городскую больницу №2", - написал Гладков в своем телеграм-канале.Регулярно обстреливаемый со стороны ВСУ приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, вооруженные силы украины, шебекино, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородская область
При украинском обстреле села в Шебекинском округе пострадали два человека
Гладков сообщил о двух постарадавших при обстреле Новой Таволжанки в Шебекинском округе