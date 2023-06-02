https://ria.ru/20230602/shebekino-1875857645.html

При украинском обстреле села в Шебекинском округе пострадали два человека

При украинском обстреле села в Шебекинском округе пострадали два человека - РИА Новости, 02.06.2023

При украинском обстреле села в Шебекинском округе пострадали два человека

Два мирных жителя пострадали в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T18:38

2023-06-02T18:38

2023-06-02T18:39

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

шебекино

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 2 июн – РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Новой Таволжанке после прилета 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя. У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго - контузия. Сейчас их вывозят на бронеавтомобиле в городскую больницу №2", - написал Гладков в своем телеграм-канале.Регулярно обстреливаемый со стороны ВСУ приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

шебекино

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украина, вооруженные силы украины, шебекино, вячеслав гладков, белгородская область